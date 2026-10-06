> Ruta 8: Vialidad Nacional actualizó las tarifas de los peajes y la categoría 1 ya paga $1.834,95

Pergamino

La aprobación del nuevo cuadro tarifario se realizó en el marco del procedimiento establecido por la Dirección Nacional de Vialidad para la actualización de los valores correspondientes a los corredores viales nacionales.

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó un nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje ubicadas sobre la Ruta Nacional Nº 8, una traza de importancia estratégica para Pergamino debido a que atraviesa el Partido y constituye una de las principales vías de conexión de la ciudad con distintos puntos de la región y el país.

Los nuevos valores comenzaron a regir en los últimos días en las estaciones de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho, correspondientes al corredor de la Ruta Nacional Nº 8 operado por Vial 8.

De acuerdo con el esquema aprobado por el organismo nacional, los vehículos comprendidos en la categoría 1 tienen una tarifa de pago electrónico al público de $1.834,95. Se trata del valor correspondiente a los vehículos livianos, que representan una parte importante del tránsito que utiliza diariamente esta carretera.

Para las restantes categorías, los nuevos importes son de $3.669,91 para la categoría 2; $5.504,86 para la categoría 3; $7.339,81 para la categoría 4; y $9.174,76 para la categoría 5.

La actualización alcanza a las distintas estaciones que forman parte del corredor concesionado y tendrá impacto sobre quienes utilizan la Ruta Nacional Nº 8 para desplazamientos de corta, media y larga distancia. En el caso de Pergamino, la modificación adquiere particular relevancia por el movimiento permanente que registra esta ruta, tanto por el tránsito local como por los vehículos que atraviesan el distrito en dirección hacia otras ciudades.

Una ruta estratégica La Ruta Nº 8 constituye uno de los principales corredores viales del norte bonaerense y permite vincular a Pergamino con localidades y ciudades ubicadas hacia el oeste y el este. Además del tránsito particular, por esta vía circulan diariamente vehículos de transporte de cargas, unidades vinculadas con la actividad productiva y transporte de pasajeros.

La aprobación del nuevo cuadro tarifario se realizó en el marco del procedimiento establecido por la Dirección Nacional de Vialidad para la actualización de los valores correspondientes a los corredores viales nacionales. De esta manera, desde la fecha prevista comenzarán a aplicarse los nuevos importes en las estaciones alcanzadas por la medida.

Con TelePase Un aspecto importante para los usuarios es que en las estaciones de peaje de la Ruta Nacional Nº 8 ya no se acepta el pago en efectivo. Por este motivo, quienes transiten por el corredor deberán contar con alguno de los medios de pago habilitados para poder atravesar las cabinas.

Los usuarios pueden abonar mediante TelePase o, en las vías habilitadas para el pago electrónico manual, utilizar tarjetas de crédito, tarjetas de débito y billeteras virtuales.

La utilización de medios electrónicos forma parte del esquema implementado en las estaciones del corredor y requiere que los conductores tengan en cuenta esta modalidad antes de iniciar sus viajes, especialmente aquellos que no utilizan habitualmente la Ruta Nacional Nº 8.

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Para los pergaminenses, la actualización tarifaria se suma a las distintas modificaciones que se vienen registrando en materia de circulación y servicios sobre las rutas nacionales que atraviesan el Partido. La Ruta Nº 8 mantiene un papel central en la conexión vial de Pergamino y es utilizada tanto para los desplazamientos cotidianos como para los viajes hacia otros puntos de la provincia y del país.

Con los nuevos valores, quienes recorran el corredor deberán contemplar el costo de los peajes dentro de la planificación de sus viajes. En el caso de los vehículos livianos, el importe establecido para la categoría 1 es de $1.834,95, mientras que el monto se incrementará de acuerdo con la categoría correspondiente al tipo de vehículo.