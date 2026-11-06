TRAMA llega a Pergamino con dos jornadas dedicadas a la innovación y el desarrollo regional

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Municipalidad de Pergamino

El 18 y 19 de noviembre, Pergamino será sede de TRAMA, una propuesta que reunirá a instituciones, emprendedores, estudiantes y referentes del ámbito científico y productivo en torno a la innovación y el desarrollo local y regional. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Agencia de Desarrollo Local,...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 06 de noviembre de 2026 a las 10:18 a. m.

El 18 y 19 de noviembre, Pergamino será sede de TRAMA, una propuesta que reunirá a instituciones, emprendedores, estudiantes y referentes del ámbito científico y productivo en torno a la innovación y el desarrollo local y regional.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Agencia de Desarrollo Local, la UNNOBA, la Estación Experimental INTA Pergamino y la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1. A través de una agenda que se desplegará en distintos espacios de la ciudad, busca fomentar el talento local, visibilizar proyectos, promover la transferencia de conocimientos y generar vínculos estratégicos entre el Estado, el sector productivo, la academia y la ciencia.

La primera jornada será el miércoles 18 de noviembre en el Hub de Innovación, con el espacio Semillero de Innovación. Entre las 9.30 y las 17.30 horas se desarrollará INNOVA TEC, donde estudiantes de la EEST Nº 1 presentarán 44 proyectos de innovación tecnológica. Para participar como visitante es necesario realizar una inscripción previa en https://luma.com/yzeufs7w.

En paralelo, se llevará adelante un Laboratorio de Proyectos, destinado a estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (ECANA) y la Escuela de Tecnología de la UNNOBA. La propuesta busca acompañar a quienes participaron de experiencias previas de innovación y desarrollo de soluciones, brindándoles herramientas para transformar sus ideas iniciales en proyectos más claros, fundamentados y comunicables.

Por la tarde, a las 19 horas, INNOVA TALENTO JOVEN reconocerá a los chicos que participaron de los programas de educación tecnológica y digital del Hub de Innovación, las Olimpíadas Matific 2026 y las Olimpíadas Matemáticas Ñandú y OMA.

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El jueves 19, las actividades comenzarán de 9 a 12 horas en el Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA), con BIOLÍDERES, una experiencia interactiva que propone acercar a referentes locales al mundo de la ciencia y la investigación universitaria.

Por la tarde, la agenda continuará en el Hub de Innovación. A las 18 horas tendrá lugar FUCK UP NIGHT, un encuentro en el que emprendedores compartirán sus experiencias y aprendizajes a partir de los errores. Quienes deseen participar pueden reservar su lugar en https://luma.com/yzeufs7w.

El cierre será a las 19.30 horas con un espacio de After & Networking, pensado para intercambiar proyectos, generar contactos y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad emprendedora e innovadora.