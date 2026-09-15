> Trabajadores despedidos reclamaron frente al acceso a Ramallo por su situación laboral

Región

Entre 12 y 15 extrabajadores realizaron una protesta durante la mañana y denunciaron dificultades para conseguir empleo en empresas contratistas vinculadas al complejo industrial de Ramallo.

15 de septiembre de 2026 a las 09:50 a. m.

15 de septiembre de 2026 a las 09:50 a. m.

Un grupo de entre 12 y 15 extrabajadores de empresas vinculadas a la actividad industrial realizó este lunes una protesta frente a uno de los accesos a Ramallo. El reclamo estuvo relacionado con las dificultades que, según denunciaron, encuentran para volver a conseguir empleo dentro del complejo industrial y acceder nuevamente a puestos laborales.

Protesta y demoras en el acceso a Ramallo La manifestación comenzó alrededor de las 5:30 y se extendió hasta las 7:00, con una interrupción parcial de la circulación vehicular que provocó demoras en el ingreso a la ciudad.

Los trabajadores se concentraron en el sector comprendido entre el puente de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 51, donde utilizaron neumáticos para visibilizar su reclamo durante las primeras horas de la mañana.

La protesta estuvo vinculada principalmente con la situación laboral de extrabajadores que buscan reincorporarse a través de empresas contratistas que prestan servicios dentro del complejo industrial de Ramallo.

Denuncian dificultades para ingresar a empresas contratistas Según manifestaron los trabajadores, algunas empresas contratistas los entrevistan y les transmiten inicialmente que cuentan con condiciones para incorporarse a sus equipos. Sin embargo, aseguran que posteriormente sus datos son rechazados al momento de gestionar el ingreso a la planta.

A partir de esta situación, los manifestantes denunciaron la presunta existencia de una “lista negra” que impediría que determinados extrabajadores puedan volver a desempeñarse laboralmente dentro del complejo industrial.

Seguí leyendo Región Baradero: Nuevamente se registraron incendios en la zona de islas y el humo llegó a la ciudad

La acusación no fue confirmada oficialmente por la empresa y forma parte del reclamo planteado durante la protesta realizada este lunes.

Podrían realizar nuevas medidas de protesta en Ramallo Los trabajadores anticiparon que podrían concretar nuevas medidas para visibilizar su situación y reclamar respuestas sobre los mecanismos utilizados para determinar quiénes pueden acceder nuevamente a puestos laborales mediante empresas contratistas.

El planteo se suma a las dificultades laborales que atraviesan trabajadores vinculados a la actividad industrial de Ramallo, en un contexto en el que la posibilidad de acceder a empleos dentro del complejo representa una fuente importante de oportunidades para la comunidad local.