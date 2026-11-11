> Tomás Casquero fue premiado en la fiesta anual del ajedrez por sus logros en 2025

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La Federación Argentina de Ajedrez distinguió al pergaminense por su consagración nacional Sub 9 y sus actuaciones en Chile y Brasil, en una gala que reunió a la élite de la disciplina.

El pergaminense Tomás Casquero, de 10 años, vivió una jornada inolvidable al ser uno de los protagonistas distinguidos en la 18ª Fiesta de Premiación Anual del Ajedrez Argentino, celebrada el pasado sábado en uno de los auditorios del Pabellón Cero + Infinito de Ciudad Universitaria, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Organizada por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), la ceremonia reunió a jugadores, entrenadores, dirigentes, clubes y referentes de todo el país para celebrar los principales logros deportivos, institucionales y educativos correspondientes a la temporada 2025. En ese marco de excelencia, “Tomi” subió al escenario para recibir los premios por un año consagratorio a nivel nacional e internacional.

Casquero fue galardonado por la obtención del título de Campeón Argentino Escolar Sub 9, así como por sus destacadas actuaciones representando al país en el exterior: las dos medallas de plata conquistadas en el Sudamericano Escolar de Temuco (Chile) y destacada participación en el Panamericano Escolar de Florianópolis (Brasil). Además de las medallas y distinciones, al igual que todos los homenajeados de la velada, recibió como obsequio especial una mochila oficial de la federación nacional.

Junto a la élite del ajedrez nacional La presencia del ajedrecista local cobró aún mayor relevancia por el calibre de las figuras distinguida en la gala. Entre los reconocidos de la noche estuvieron el prodigio y flamante Gran Maestro Faustino Oro -distinguido con el premio a la Mejor Actuación del Año a Nivel Mundial-, la Gran Maestra Femenina Candela Francisco Guecamburu, la reciente campeona sudamericana Ernestina Adam y las jugadoras olímpicas María José Campos y Ana Scarsi. Asimismo, leyendas de la disciplina como Claudia Amura y el GM Hugo Spangenberg recibieron galardones a la trayectoria.

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El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo de la FADA, Mario Petrucci, quien durante su discurso resaltó el crecimiento sostenido del ajedrez en la Argentina, reflejado tanto en el aumento de torneos y programas de formación como en la proyección internacional de sus jóvenes exponentes, camada de la cual Casquero ya es parte activa. La ceremonia incluyó también distinciones al desarrollo educativo y dirigencial -con premios para Juan Pablo Molino Torres (INET), el municipio de Tigre y Gustavo Salaberry- y sorteos especiales entre los asistentes.