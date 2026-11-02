Destacado debut de Tomás Casquero en un torneo abierto IRT de ajedrez blitz

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El pergaminense de 10 años compitió sin límite de edad entre 114 jugadores en un certamen que contó con la presencia del carismático GM español Pepe Cuenca. Venció a tres rivales de ranking muy superior, cosechó 4 puntos sobre 9 posibles y sumó 64 unidades en su ELO de esa modalidad.

Luego de su reciente consagración como subcampeón Metropolitano Sub 12, el pergaminense Tomás Casquero volvió a ratificar su positivo presente frente a los tableros, esta vez asumiendo el desafío de medirse sin límite de edad. El pasado sábado, el ajedrecista de 10 años completó una destacada actuación en el "IRT Blitz Especial", un exigente certamen disputado en el Club Argentino de Ajedrez de la Ciudad de Buenos Aires que marcó su debut absoluto en torneos abiertos de modalidad relámpago y que contó con el atractivo estelar del Gran Maestro español Pepe Cuenca. El certamen reunió a 114 jugadores en un formato sumamente dinámico (blitz), que exige una enorme velocidad de cálculo y precisión bajo presión.

64 puntos más de ELO En su primera experiencia dentro de un certamen abierto de estas características -sin distinción de límite de edad-, el desempeño de "Tomi" fue más que positivo, especialmente al analizar la jerarquía de los oponentes que tuvo enfrente. El pergaminense inició la competencia con un ranking ELO en esta modalidad de 1.607 puntos y debió medirse a lo largo de la jornada con rivales que lo superaban ampliamente en puntaje y experiencia.

Lejos de intimidarse ante ese escenario, Casquero jugó de igual a igual y logró imponerse a tres rivales de ranking muy superior al suyo. Al cabo de las nueve rondas disputadas, cosechó 4 puntos sobre 9 posibles, lo que le permitió ubicarse en el puesto 63 de la clasificación general entre los 114 participantes.

El dato que mejor refleja la magnitud de su actuación en Buenos Aires está en los números: jugó para un rendimiento (performance) de 1.756 puntos y logró incrementar en 64 unidades su ELO en la modalidad Blitz, un salto estadístico notable para un solo torneo.

La presencia de Pepe Cuenca Además del altísimo nivel frente a los tableros, el certamen tuvo un atractivo extra que revolucionó las instalaciones del Club Argentino: la participación estelar del Gran Maestro (GM) español José Fernando "Pepe" Cuenca.

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Reconocido no solo por su jerarquía como jugador sino también por su carisma como comentarista y divulgador, Cuenca se ha transformado en los últimos años en un verdadero influencer del ajedrez de habla hispana. Con un estilo descontracturado, apasionado y divertido para relatar partidas en plataformas digitales (popularizando frases que ya son marca registrada en el ambiente), logra que el juego ciencia resulte vibrante y entretenido incluso para quienes no conocen sus reglas. Compartir el salón de juego con una figura como Cuenca significó una experiencia inolvidable para “Tomi”.