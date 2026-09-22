Tomar mate al volante: en qué provincias aplican multas y qué pasa en Buenos Aires

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Pergamino

Para los bonaerenses, un agente de tránsito puede sancionar la conducta de manera indirecta si interpreta que cebar, sostener el mate o manipular el termo constituye una conducción imprudente

Aunque la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe de manera expresa esta práctica, varias provincias aplican sanciones al interpretarla como una conducta distractiva que compromete la seguridad vial.

La clave está en un concepto central de la normativa: el dominio efectivo del vehículo. A partir de allí, cada provincia define su propio criterio de aplicación.

Mendoza Mendoza es la provincia con la regulación más clara y estricta sobre esta conducta. Tomar mate mientras se conduce está considerado una falta grave, ya que implica retirar una mano del volante y disminuir la capacidad de reacción ante una maniobra imprevista.

La sanción se encuadra dentro de las infracciones por pérdida de dominio del vehículo y las multas se calculan en unidades fijas, con montos que pueden alcanzar cifras muy elevadas. Desde el gobierno provincial sostienen que cualquier acción que distraiga al conductor representa un riesgo directo para la seguridad vial.

Córdoba En Córdoba, el consumo de mate al volante no aparece mencionado de forma explícita, pero se sanciona bajo el concepto de manejo inseguro. La normativa provincial equipara esta práctica a otras conductas distractivas, como fumar o manipular objetos durante la conducción.

Si bien las multas son menores en comparación con Mendoza, la infracción puede aplicarse en controles viales cuando se considera que el conductor no mantiene la atención ni el control total del vehículo.

Qué ocurre en la Provincia de Buenos Aires En la Provincia de Buenos Aires la situación es distinta. No existe una prohibición expresa que mencione puntualmente tomar mate mientras se conduce. La legislación bonaerense adhiere a la Ley Nacional de Tránsito y exige que el conductor mantenga el pleno dominio del vehículo.

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En ese marco, un agente de tránsito puede sancionar la conducta de manera indirecta si interpreta que cebar, sostener el mate o manipular el termo constituye una conducción imprudente. La aplicación de multas no es automática ni frecuente, y queda sujeta al criterio del control vial y del juez de faltas interviniente.

Un criterio que no es uniforme

La ausencia de una prohibición explícita a nivel nacional genera diferencias entre provincias y provoca confusión entre los conductores, especialmente en viajes interprovinciales. Una conducta tolerada en un distrito puede ser sancionada en otro, incluso con multas de alto impacto económico.

Especialistas en seguridad vial advierten que cualquier distracción —por mínima que parezca— incrementa el riesgo de siniestros, mientras que otros sectores cuestionan que se penalice una práctica cultural tan arraigada.

Tomar mate mientras se conduce no está prohibido en todo el país, pero sí puede ser motivo de sanción en provincias como Mendoza y Córdoba. En la Provincia de Buenos Aires, aunque no existe una infracción específica, la práctica puede ser penalizada si se considera que el conductor pierde el control del vehículo.