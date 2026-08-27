Testimonio de la viuda de Juan Benítez: “Otermín fue armado a la casa con intenciones de matar”

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Policiales

Lorena Maldonado, la viuda de Juan Benítez, relató cómo ocurrió el ataque en paraje Pujol y cuestionó la hipótesis de una legítima defensa.

Lorena Maldonado, viuda de Juan Ignacio Benítez, brindó detalles sobre el homicidio ocurrido el 29 de julio en paraje Pujol y aseguró que Ramiro Otermín llegó armado al lugar donde se encontraba la familia. Su testimonio forma parte de la investigación que conduce el fiscal Francisco Funari, con Otermín detenido por el crimen.

El conflicto previo Maldonado explicó que Juan Benítez, de 29 años, trabajaba en un establecimiento rural, pero había regresado a la vivienda familiar para colaborar con tareas de reparación de alambrados. La familia llevaba aproximadamente tres años viviendo en ese sector de la zona rural de Pergamino.

Según relató, durante la mañana se produjo un primer incidente cuando varios animales ingresaron al predio familiar. La situación generó una discusión con Otermín, a quien le reclamaron que no atravesara nuevamente el lugar debido a la presencia de niños.

“Yo te dije que no pases más por acá porque están los chicos”, recordó Maldonado que le manifestó su suegra durante aquella discusión.

Después del intercambio, Otermín habría retirado los animales y se alejó del lugar. La familia continuó con las tareas que estaba realizando y se dispuso a almorzar.

De acuerdo con el relato de la viuda, aproximadamente al mediodía o primeras horas de la tarde observaron nuevamente a Otermín acercándose al inmueble. Esta vez, Maldonado advirtió que llevaba un arma y decidió comenzar a registrar la situación con su teléfono celular.

La mujer explicó que anteriormente una vecina le había recomendado documentar situaciones de ese tipo para contar con pruebas ante eventuales denuncias. Por ese motivo, cuando volvió a observar al imputado acercándose, comenzó a filmarlo.

El registro audiovisual, según se desprende del testimonio, habría adquirido posteriormente relevancia para la investigación judicial, debido a que permitiría reconstruir parte de la secuencia previa al ataque.

Ataque a Juan Benítez Maldonado señaló que Otermín atravesó los alambrados y avanzó hacia el sector donde se encontraban el padre y el tío de Juan Benítez, quienes estaban trabajando en la reparación del alambrado.

La viuda aseguró que Juan se acercó al observar que podía producirse un conflicto. Según su relato, el joven habría intentado intervenir para evitar que la situación escalara.

Maldonado sostuvo además que Otermín llevaba dos armas: una carabina y otra arma de menor tamaño. La segunda, explicó, fue advertida durante el forcejeo posterior.

En ese contexto se produjeron los disparos que terminaron con la vida de Juan Benítez y provocaron heridas de arma de fuego al padre y al tío del joven. Otermín, de acuerdo con el testimonio, no sufrió lesiones provocadas por disparos.

La mujer cuestionó la posibilidad de que el episodio pueda ser interpretado como una situación de legítima defensa. En ese sentido, remarcó que, desde su perspectiva, Otermín habría recorrido una distancia considerable hasta llegar al lugar llevando armas.

“Si vas a hablar, decís que querés hablar tranquilo”, sostuvo Maldonado al referirse a la conducta que, según su versión, habría tenido el imputado.

También destacó que entre la discusión de la mañana y el ataque de la tarde transcurrió un período de tiempo que, a su entender, resulta significativo para analizar lo ocurrido.

El pedido de ayuda Luego de que Juan Benítez resultara herido, Maldonado contó que corrió hacia la escuela de la zona junto con los niños para pedir ayuda y solicitar una ambulancia.

Según relató, Juan todavía estaba consciente cuando intentó asistirlo. La mujer señaló que buscó auxilio entre los vecinos y en la escuela, debido a las dificultades de comunicación existentes en el sector rural.

La situación se volvió todavía más compleja porque algunos vecinos no contaban con energía eléctrica o tenían sus teléfonos celulares cargándose en la escuela.

Maldonado también describió los momentos posteriores al arribo de la Policía. Según su testimonio, Otermín permanecía en el lugar y continuaba portando un arma, mientras los efectivos intentaban que la entregara.

Finalmente, de acuerdo con el relato, un policía logró reducirlo y quitarle el arma. El imputado habría opuesto resistencia antes de ser trasladado en un patrullero. Posteriormente arribaron otros efectivos y las ambulancias para asistir a las personas heridas.

La viuda confirmó que el padre y el tío de Juan sobrevivieron al ataque, aunque ambos sufrieron lesiones de consideración.

Uno de ellos debió ser intervenido quirúrgicamente debido a una lesión arterial provocada por el proyectil. Maldonado explicó que continúa bajo cuidados médicos y que los profesionales advirtieron sobre posibles complicaciones vinculadas con la evolución de la herida.

El otro familiar sufrió una lesión grave en uno de sus brazos y, según explicó la mujer, todavía conserva fragmentos de proyectiles que no pudieron ser retirados.

Antecedentes en Pujol Durante la entrevista, Maldonado también hizo referencia a situaciones anteriores que, según su versión, habrían generado conflictos entre Otermín y otros vecinos y productores de la zona.

La mujer aseguró que existieron reclamos vinculados con el ingreso de animales a campos sembrados y daños en alambrados. También mencionó supuestas amenazas denunciadas anteriormente por otras personas.

No obstante, se trata de situaciones que fueron expuestas por la entrevistada y cuya existencia, alcance y eventual vinculación con el homicidio deberán ser establecidos mediante la correspondiente investigación judicial.

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Maldonado relató además que, según su conocimiento, una persona habría denunciado anteriormente haber sido amenazada con una carabina mientras se encontraba en la zona junto a su hijo. Afirmó que esa denuncia posteriormente no habría tenido continuidad.

Estos antecedentes deberán ser corroborados por la Justicia y no implican, por sí mismos, una atribución de responsabilidad penal por otros hechos a la persona actualmente detenida.

Reclamos por los animales Otro de los puntos mencionados durante la entrevista fue la circulación de animales por caminos y sectores próximos a viviendas, campos y la estación ferroviaria ubicada en paraje Pujol.

Maldonado describió situaciones en las que, según su relato, caballos, vacunos y otros animales ingresaban a sectores donde había cultivos o transitaban personas.

También aseguró que algunos vecinos y productores habían realizado reclamos por los daños ocasionados en alambrados y sembrados. La mujer vinculó esas situaciones con un conflicto vecinal que, según manifestó, se había prolongado durante un período extenso.

En la entrevista también hizo referencia a ciclistas y visitantes que recorrían la zona de la estación ferroviaria. Según afirmó, algunas de esas personas habrían sido cuestionadas al intentar acercarse al lugar.

La entrevistada sostuvo que en determinados momentos se habrían colocado alambrados para impedir el paso por sectores utilizados habitualmente por vehículos, trabajadores ferroviarios y visitantes.

Todos estos aspectos forman parte del contexto relatado por la familia de Juan Benítez, aunque deberán ser contrastados con documentación, testimonios y demás elementos incorporados a la causa.

La situación de la vivienda Maldonado también habló sobre las condiciones en las que vivía la familia en el lugar. Explicó que durante un período tuvieron acceso a energía eléctrica, pero posteriormente ese suministro habría sido interrumpido.

Según contó, la familia comenzó a buscar alternativas para contar con electricidad y hasta evaluó instalar un sistema de energía solar.

También relató que realizaron consultas para obtener una conexión eléctrica regular y que se comunicaron con la cooperativa correspondiente para conocer las posibilidades de concretarla.

La falta de electricidad implicaba, entre otras dificultades, que los vecinos debieran recurrir a la escuela para cargar teléfonos celulares.

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La mujer señaló que estas condiciones se sumaban a la preocupación que sentía por la seguridad de sus hijos y que esa situación había influido en la decisión de Juan de regresar temporalmente desde el establecimiento rural donde trabajaba.

Según explicó, el joven había comenzado a desempeñarse aproximadamente dos meses antes en un puesto relacionado con el trabajo con animales y el campo, una actividad que le gustaba especialmente.

Juan había conversado con su empleador sobre la posibilidad de tomarse algunos días para resolver la situación familiar. Maldonado sostuvo que el joven estaba preocupado por dejarla sola junto a los niños en medio del conflicto que mantenían con vecinos de la zona.

Investigación por homicidio El homicidio de Juan Ignacio Benítez ocurrió el miércoles 29 de julio en paraje Pujol y es investigado por el fiscal Francisco Funari. Por el hecho permanece detenido Ramiro Otermín.

Uno de los elementos mencionados durante el testimonio de Maldonado es el video que ella misma registró momentos antes del ataque. La filmación habría permitido aportar información para reconstruir los desplazamientos previos al enfrentamiento.

La investigación deberá determinar con precisión la secuencia de los disparos, las circunstancias en las que se produjeron las heridas de los tres integrantes de la familia Benítez y la conducta desplegada por cada una de las personas que participaron del episodio.

También será la Justicia la encargada de establecer la calificación legal definitiva y analizar los argumentos que puedan presentar las partes, incluida una eventual hipótesis de legítima defensa.

El testimonio de Maldonado adquiere relevancia por tratarse de una persona que se encontraba en el lugar y que además registró imágenes de los momentos previos al ataque. Su relato deberá ser valorado junto con el video, las pericias balísticas, las declaraciones testimoniales y el resto de las pruebas reunidas en la causa.

Nueva marcha por Justicia La familia de Juan Benítez y personas allegadas ya realizaron una movilización para reclamar el esclarecimiento del homicidio y anunciaron una nueva marcha para el lunes 31 de agosto.

Según informó Maldonado, la concentración comenzará a las 17:30 en la plaza 9 de Julio. Desde allí, los manifestantes se movilizarán por avenida de Mayo hasta la Peatonal San Nicolás.

El objetivo será reiterar el pedido de Justicia por Juan Benítez y acompañar a la familia mientras avanza la investigación judicial.