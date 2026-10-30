Tesorería Municipal atenderá durante los días sin actividad bancaria para facilitar el pago de tasas

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Municipalidad de Pergamino

La dependencia municipal abrirá sus puertas el viernes 6 y el martes 10 de noviembre, de 8 a 13 horas. Además, los contribuyentes podrán utilizar medios electrónicos de pago y entidades recaudadoras habilitadas para mantenerse al día con sus obligaciones. Ante el cronograma de jornadas sin atención bancaria previsto para...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 30 de octubre de 2026 a las 11:21 a. m.



La dependencia municipal abrirá sus puertas el viernes 6 y el martes 10 de noviembre, de 8 a 13 horas. Además, los contribuyentes podrán utilizar medios electrónicos de pago y entidades recaudadoras habilitadas para mantenerse al día con sus obligaciones.

Ante el cronograma de jornadas sin atención bancaria previsto para noviembre, la Municipalidad de Pergamino organizó un esquema de atención y alternativas de pago para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones.

Durante esos días, las entidades bancarias permanecerán cerradas por distintas razones: el viernes 6 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Bancario; el sábado 7 y domingo 8 no habrá actividad por el fin de semana; el lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV; el martes 10 habrá feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires por el mismo acontecimiento.

Frente a este escenario, Tesorería Municipal mantendrá la atención al público el viernes 6 y el martes 10 de noviembre, en su horario habitual de 8 a 13 horas, para que los vecinos puedan realizar sus pagos y gestiones.

Asimismo, se recuerda que existen distintos medios electrónicos habilitados para abonar las tasas municipales sin necesidad de concurrir a una entidad bancaria, los cuales se encuentran disponibles en la página oficial https://tasas.pergamino.gob.ar/