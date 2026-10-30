Tesorería Municipal atenderá durante los días sin actividad bancaria para facilitar el pago de tasas
La dependencia municipal abrirá sus puertas el viernes 6 y el martes 10 de noviembre, de 8 a 13 horas. Además, los contribuyentes podrán utilizar medios electrónicos de pago y entidades recaudadoras habilitadas para mantenerse al día con sus obligaciones. Ante el cronograma de jornadas sin atención bancaria previsto para...
La dependencia municipal abrirá sus puertas el viernes 6 y el martes 10 de noviembre, de 8 a 13 horas. Además, los contribuyentes podrán utilizar medios electrónicos de pago y entidades recaudadoras habilitadas para mantenerse al día con sus obligaciones.
Ante el cronograma de jornadas sin atención bancaria previsto para noviembre, la Municipalidad de Pergamino organizó un esquema de atención y alternativas de pago para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones.
Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino
SAME Pergamino se capacita para mejorar la atención ante casos de ACV
Mauricio Dayub brilló con “El equilibrista” y elogió el renovado Teatro San Martín
Carrera Rosa 2026: habrá inscripción gratuita para personas con discapacidad
Alerta sanitaria: advierten sobre dos fórmulas infantiles falsificadas de la marca Nutrilon
La Noche de las Pizzas: nueve pizzerías de Pergamino se suman a la propuesta
Durante esos días, las entidades bancarias permanecerán cerradas por distintas razones: el viernes 6 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Bancario; el sábado 7 y domingo 8 no habrá actividad por el fin de semana; el lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV; el martes 10 habrá feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires por el mismo acontecimiento.
Frente a este escenario, Tesorería Municipal mantendrá la atención al público el viernes 6 y el martes 10 de noviembre, en su horario habitual de 8 a 13 horas, para que los vecinos puedan realizar sus pagos y gestiones.
Asimismo, se recuerda que existen distintos medios electrónicos habilitados para abonar las tasas municipales sin necesidad de concurrir a una entidad bancaria, los cuales se encuentran disponibles en la página oficial https://tasas.pergamino.gob.ar/
También se podrá realizar el pago de manera presencial en las entidades recaudadoras que mantienen convenio con el Municipio, las cuales continuarán prestando este servicio durante esas jornadas.