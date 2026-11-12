Superdeportivos híbridos: qué aporta el motor eléctrico a los autos de alto rendimiento

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Ferrari, Lamborghini y McLaren superan los 1000 CV combinando motores eléctricos y de combustión. Qué aporta cada uno y cómo influye la Fórmula 1.

12 de noviembre de 2026 a las 09:05 a. m.

Fuente: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche y Fórmula 1. · 12 de noviembre de 2026 a las 09:05 a. m.

Varios de los superdeportivos más potentes de la actualidad son híbridos. Ferrari, Lamborghini, McLaren y Porsche combinan motores de combustión con unidades eléctricas para superar los 1000 CV, acelerar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y eliminar las demoras de respuesta que tenían los motores turboalimentados.

Por qué un motor eléctrico mejora la aceleración Un motor de combustión necesita subir de vueltas para entregar toda su fuerza. Un motor eléctrico, en cambio, ofrece su torque máximo desde el arranque. Al combinarlos, el auto aprovecha el empuje eléctrico en los primeros metros y en los momentos en que el motor de combustión todavía no llegó a su mejor rango de funcionamiento.

El sistema también recupera energía. Al frenar, los motores eléctricos funcionan como generadores y cargan una batería pequeña, que después se usa para volver a acelerar.

Los modelos que marcan la tendencia El Ferrari F80 es el caso más extremo de la marca italiana. Combina un V6 de 3 litros, de 900 CV, con tres motores eléctricos: dos en el eje delantero y uno en la parte trasera. La potencia total llega a 1200 CV. Según la empresa, acelera de 0 a 100 km/h en 2,15 segundos y de 0 a 200 km/h en 5,75 segundos, y alcanza los 350 km/h. Se fabricarán 799 unidades.

Potencia total y aceleración de 0 a 100 km/h de los principales superdeportivos híbridos. — LA OPINION, con datos de los fabricantes El McLaren W1 combina un motor V8 con un módulo eléctrico y suma 1275 CV, con tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos.

Lamborghini aplicó el mismo esquema en sus dos modelos principales. El Revuelto une un V12 de 6,5 litros con tres motores eléctricos y alcanza los 1015 CV. Pasa de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y supera los 350 km/h. El Temerario combina un V8 biturbo de 4 litros con otros tres motores eléctricos, suma 920 CV y llega a los 343 km/h.

Porsche, por su parte, llevó la hibridación al 911. La versión Carrera GTS T-Hybrid tiene un motor bóxer de 3,6 litros y dos componentes eléctricos, con una potencia total de 541 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos.

Turbos eléctricos: el fin del retraso Una de las aplicaciones más novedosas está en el turbo. En los motores turboalimentados convencionales hay una demora entre el momento en que el conductor acelera y la llegada de la potencia, porque los gases de escape tardan en hacer girar la turbina.

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Ferrari y Porsche resolvieron ese problema con turbos eléctricos: un pequeño motor eléctrico, ubicado entre la turbina y el compresor, los hace girar al instante. Porsche indica que ese motor también funciona como generador y recupera energía de los gases de escape.

Los componentes del sistema híbrido del Ferrari F80. — LA OPINION, con datos de Ferrari El motor eléctrico en el eje delantero cumple otra función. En el F80 aporta tracción integral y permite distribuir la fuerza entre las ruedas para mejorar el paso por curva.

No son autos para enchufar A diferencia de los híbridos enchufables de uso cotidiano, estos superdeportivos usan baterías pequeñas, pensadas para entregar y recuperar energía rápidamente, no para circular largas distancias en modo eléctrico. La del Ferrari F80 tiene 2,28 kWh y la del Porsche 911 GTS, 1,9 kWh.

En algunos casos ni siquiera existe la opción de andar sin el motor de combustión. Ferrari aclara que el F80 no puede circular en modo totalmente eléctrico.

La influencia de la Fórmula 1 La tecnología de estos autos tiene una relación directa con la competencia. Las unidades de potencia de la Fórmula 1 son híbridas desde 2014, y el reglamento técnico que rige desde 2026 aumentó el peso de la parte eléctrica.