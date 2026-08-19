Sospechan que una amante ingresó durante la madrugada y robó un celular y dinero de una casa

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Policiales

Un hombre denunció que le sustrajeron un Samsung y 80 mil pesos mientras descansaba. Una familiar aseguró haber visto ingresar a una mujer conocida.

Un hombre denunció un hurto ocurrido durante la madrugada en su vivienda, donde, mientras descansaba, desaparecieron un teléfono Samsung A07 y 80 mil pesos en efectivo. La principal sospecha apunta a una mujer que mantendría una relación amorosa con el denunciante y que, según una familiar, habría ingresado al domicilio.

Durante la madrugada El episodio fue denunciado por un hombre de 49 años, quien manifestó ante las autoridades que se encontraba descansando en su domicilio cuando una persona desconocida ingresó a la vivienda sin ejercer violencia y sustrajo sus pertenencias.

De acuerdo con la denuncia incorporada a la investigación, el autor del hurto se habría llevado un teléfono celular Samsung modelo A07 y una suma de 80.000 pesos argentinos que se encontraban en el interior de la propiedad.

El denunciante indicó que no advirtió daños en los accesos de la vivienda ni otros signos que permitieran establecer un ingreso mediante la utilización de la fuerza. Tampoco sufrió lesiones como consecuencia del episodio.

Sospecha sobre una mujer La investigación tomó un rumbo particular a partir del testimonio aportado por una familiar del denunciante. Según se indicó en la denuncia, su cuñada manifestó haber observado durante la madrugada el ingreso de Milagros González, una mujer que frecuentaría al denunciante debido a una relación sentimental que ambos mantendrían.

Ese testimonio generó una línea investigativa destinada a establecer si efectivamente la mujer ingresó al domicilio y, eventualmente, si tuvo participación en la sustracción del teléfono celular y el dinero.

La información aportada a los investigadores no implica, por sí misma, que la mujer señalada sea responsable del hurto, por lo que deberán realizarse las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.

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Investigación por hurto Otro de los elementos que deberá ser tenido en cuenta por los investigadores es que el domicilio no contaría con cámaras de seguridad, mientras que tampoco se registraron daños ni lesiones vinculadas con el hecho.

La denuncia quedó asentada bajo la carátula “Hurto”, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria, y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6, que dispuso la realización de las diligencias de rigor.

Los investigadores deberán procurar determinar cómo se produjo el ingreso a la vivienda, establecer si la persona señalada efectivamente estuvo en el lugar durante el horario indicado y avanzar en la búsqueda de elementos que permitan esclarecer la desaparición del teléfono Samsung y del dinero.

Sin violencia El caso presenta como particularidad que, de acuerdo con la denuncia, no hubo violencia sobre los accesos de la vivienda ni agresiones contra el damnificado. La investigación apunta ahora a reconstruir lo sucedido durante la madrugada y determinar si existió un vínculo entre el ingreso denunciado y la posterior desaparición de las pertenencias.