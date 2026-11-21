Pergamino

La convocatoria reunió a 61 familias de estaa localidad que estaban habilitadas para participar. Los terrenos corresponden a una nueva instancia de re adjudicación de lotes que habían quedado disponibles por renuncias e incumplimientos.

Se realizó un nuevo sorteo público de terrenos municipales en la localidad de Urquiza, en el marco del programa Solares, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la tierra y generar oportunidades para que más familias puedan construir su vivienda propia en los pueblos del Partido. En esta oportunidad fueron seis los lotes puestos a disposición, con una convocatoria que reunió a 61 familias residentes en la localidad, previamente inscriptas y habilitadas para participar.

El procedimiento se desarrolló de manera presencial y pública, con la extracción de seis números titulares y tres suplentes. Se trató de una nueva instancia de re adjudicación de terrenos que habían quedado disponibles a raíz de las anteriores desadjudicaciones y renuncias, situaciones vinculadas principalmente al incumplimiento de las condiciones establecidas por el programa municipal.

Durante la jornada estuvo presente el secretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Batallánez, quien transmitió los saludos del intendente Javier Martínez y destacó la importancia de sostener este tipo de políticas públicas en las localidades del Partido; también participaron el delegado municipal, Franco Acquaticci; y los representantes de la Subsecretaría de Tierra y Vivienda, área encargada de llevar adelante las distintas instancias administrativas del programa.

En su intervención, Batallánez puso en perspectiva el alcance que tuvo Solares en Urquiza durante los últimos años y señaló que, a lo largo de la actual gestión municipal, ya se adjudicaron 52 terrenos en esa localidad. Según explicó, las sucesivas re adjudicaciones permitieron que más de 80 familias resultaran beneficiadas, una cifra que refleja la demanda existente y el movimiento que genera la posibilidad de acceder a un lote con condiciones accesibles para proyectar una vivienda.

Más lotes en el pueblo El funcionario también anticipó que el Municipio se encuentra evaluando la posibilidad de desarrollar una nueva etapa del programa durante 2027, con la eventual incorporación de una manzana adicional que permita incrementar la cantidad de terrenos disponibles. La iniciativa todavía se encuentra en una instancia de análisis, aunque la intención es dar continuidad a una política que viene teniendo una respuesta importante entre los vecinos de las localidades.

"Vemos que hay una demanda y un interés importante de parte de la comunidad. Por eso estamos pensando en armar un nuevo proyecto de Solares que permita ofrecer una cantidad mayor de lotes", expresó Batallánez al referirse a todas las perspectivas de crecimiento del programa.

Uno de los aspectos particulares de esta convocatoria fue que estuvo destinada exclusivamente a familias residentes en Urquiza. La decisión responde al criterio de priorizar a quienes ya viven en la localidad y buscan acceder a un terreno para construir allí su vivienda permanente. No obstante, el secretario de Desarrollo Social dejó abierta la posibilidad de que en futuras etapas puedan incorporarse familias de otros puntos del Partido interesadas en radicarse en los pueblos pergaminenses.

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Acceso a la tierra La política de acceso a la tierra contempla, además, una serie de obligaciones que deben asumir quienes resultan beneficiarios. Durante el encuentro, Batallánez recordó que los terrenos municipales tienen como destino exclusivo la construcción de una vivienda familiar única y de ocupación permanente. Por ese motivo, los lotes no pueden ser vendidos, cedidos, alquilados ni permutados, ya que el objetivo del programa es garantizar que la tierra cumpla con una finalidad habitacional y no se transforme en un bien destinado a la especulación.

También se hizo hincapié en las responsabilidades que comienzan a regir desde el momento en que las familias reciben la posesión del terreno. Entre ellas se encuentran el mantenimiento y cuidado del lote, el cumplimiento de los plazos establecidos para iniciar y avanzar con la construcción de la vivienda y el pago regular de las cuotas correspondientes. Se trata de condiciones que forman parte del compromiso asumido al ingresar al programa y cuyo incumplimiento puede derivar en la pérdida de la adjudicación, tal como ocurrió con algunos de los terrenos que volvieron a sortearse este viernes.

En cuanto a los resultados del procedimiento, las seis familias seleccionadas adquirieron inicialmente la condición de preadjudicatarias. Esto significa que todavía deberán completar una instancia administrativa antes de acceder a la adjudicación definitiva. Para avanzar, tendrán que presentar la documentación requerida por las áreas municipales, entre la que se encuentra el informe de índice de titularidad, una herramienta que permite verificar que los integrantes del grupo familiar no cuenten con otra propiedad a su nombre.

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Urquiza y su crecimiento Por su parte, el delegado municipal Franco Acquaticci agradeció al Gobierno local y a la Secretaría de Tierra y Vivienda por incluir nuevamente a Urquiza en el programa. También destacó el trabajo realizado durante la jornada de "La Muni en tu Pueblo", que permitió acercar información sobre las condiciones de inscripción y los alcances de Solares, facilitando que un mayor número de familias pudiera interiorizarse y completar los trámites necesarios para participar del sorteo.