SENASA realizó en San Pedro el primer Taller Nacional de Referentes de Viveros

Región

El organismo reunió a especialistas de todo el país para unificar criterios de fiscalización, fortalecer el control sanitario y mejorar la calidad del material de propagación vegetal.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) llevó adelante en la ciudad de San Pedro el primer Taller Nacional de Referentes de Viveros, una capacitación estratégica que reunió a profesionales de distintas regiones del país para fortalecer la aplicación del nuevo marco regulatorio sobre el material de propagación vegetal y optimizar los procesos de fiscalización.

San Pedro fue sede del primer encuentro nacional del SENASA La actividad convocó a los referentes de los centros regionales del organismo responsables del control y la fiscalización del material de propagación vegetal. El objetivo principal fue consolidar la implementación del nuevo marco regulatorio establecido por el Programa Nacional de Sanidad de Material de Propagación Vegetal, promoviendo criterios de trabajo homogéneos en todo el territorio argentino.

Durante las jornadas se abordaron aspectos técnicos vinculados con la aplicación de la normativa vigente, el fortalecimiento de las capacidades profesionales y la conformación de una red nacional de especialistas que permita optimizar las tareas de control y seguimiento de los viveros registrados.

Nuevo marco regulatorio para viveros y mayor trazabilidad Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de la Resolución SENASA N.º 64/2026, que introdujo una modernización del sistema regulatorio mediante nuevas herramientas de gestión, procedimientos actualizados de fiscalización y desarrollos tecnológicos destinados a mejorar la trazabilidad del material vegetal.

Desde el organismo destacaron que estas modificaciones permitirán brindar mayor previsibilidad y transparencia a los procesos de control, generando condiciones más equitativas para todos los operadores del sector viverista.

Además, el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización contribuirá a garantizar la producción y comercialización de plantas con mejores estándares sanitarios y de calidad, favoreciendo tanto a productores como a consumidores.

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Intercambio técnico y recorridas en establecimientos productivos El taller incluyó exposiciones técnicas, análisis de casos recientes de fiscalización e intercambios sobre las problemáticas que enfrentan los distintos centros regionales del SENASA. Los participantes también avanzaron en la definición de criterios comunes para el control de los operadores inscriptos en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación Vegetal (RENFO).

La jornada contó con la participación de representantes de la Cámara de Viveristas, Floricultores y Afines del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, quienes aportaron la visión del sector productivo y participaron del debate sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente la actividad viverista.

Como cierre del programa, los asistentes realizaron visitas técnicas a establecimientos ubicados dentro del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA. Allí observaron en terreno la aplicación de los criterios de fiscalización y conocieron diferentes modelos de producción y comercialización de material de propagación vegetal.