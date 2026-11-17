Seis meses después, detuvieron en Junín a un sospechoso del robo a una joyería de Colón

> Seis meses después, detuvieron en Junín a un sospechoso del robo a una joyería de Colón

Policiales

El hombre, de 38 años, fue aprehendido tras tres allanamientos. Además, le secuestraron 33 gramos de cocaína y una balanza digital.

Un hombre de 38 años fue aprehendido en Junín como uno de los presuntos autores del robo a una joyería del centro de Colón, ocurrido el 15 de mayo. La aprehensión se concretó el sábado 14 de noviembre, tras tres allanamientos ordenados por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Colón.

El robo El hecho ocurrió el viernes 15 de mayo, alrededor de las 10.30, en una joyería ubicada sobre la calle 47, entre 18 y 20, en pleno centro de Colón.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, dos hombres ingresaron al comercio mientras la comerciante, de 50 años, atendía al público. Uno de ellos llevaba puesto un casco de motociclista, lo que dificultaba su identificación.

Los delincuentes redujeron a la mujer con amenazas y agresiones físicas mientras le exigían dinero y oro. Durante el asalto, la víctima logró activar el botón antipánico del sistema de alarma del local. Ante esa situación, los ladrones escaparon con artículos de bijutería que estaban en exhibición, entre ellos aros abridores y otros accesorios.

Tras el hecho trabajaron en el lugar efectivos de la Estación de Policía de Colón, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Colón y peritos de la Policía Científica, que levantaron rastros y recolectaron elementos para avanzar en la identificación de los responsables.

La investigación La causa quedó a cargo de la UFIJ N.º 1 de Colón, que conduce la fiscal Magdalena Brand. La investigación estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino y de la SubDDI Colón.

En una primera etapa, los investigadores lograron identificar a la persona que habría aportado información para facilitar el robo. También resultaron relevantes los elementos secuestrados en un allanamiento realizado el 4 de junio en una vivienda vinculada con la causa.

El análisis de la información reunida durante los meses siguientes permitió identificar a uno de los presuntos autores materiales del asalto: Maximiliano Ariel Benítez, de 38 años. Según la investigación, el sospechoso alternaba su residencia en distintos domicilios de Junín y frecuentaba otros lugares de esa ciudad.

Con esos elementos, los investigadores solicitaron a la Justicia tres órdenes de allanamiento y secuestro. Las medidas fueron autorizadas con habilitación de días y horas inhábiles, lo que permitió realizar los procedimientos de manera simultánea.

Los allanamientos El operativo se realizó el sábado 14 de noviembre, con la participación de la SubDDI Colón, el Grupo de Apoyo Departamental Junín, la DDI Junín, la Comisaría Segunda de Junín, el Destacamento de Seguridad Vial Colón, la Estación de Policía Comunal y el Comando de Prevención Rural (CPR) Colón.

Los procedimientos se hicieron en tres lugares de Junín: una vivienda de la calle Tucumán al 1500, un domicilio en las inmediaciones de Sargento Cabral y Paraguay, y un taller mecánico de la calle Güemes al 500, entre Irlanda y la avenida Alvear. Los resultados fueron positivos en los dos primeros.

Qué secuestraron Entre los elementos secuestrados figuran un teléfono celular Samsung Galaxy A04, tarjetas SIM de las empresas Claro y Movistar, bijutería, un anillo y un vehículo que habría sido utilizado por el investigado.

También se incautaron prendas de vestir y accesorios que serán analizados en la causa: zapatillas deportivas Adidas negras con detalles blancos, una campera Nike con capucha, un pantalón deportivo negro Air Jordan y guantes térmicos. Además, los efectivos secuestraron una radio portátil tipo handy marca Baofeng, una funda negra de chaleco táctico, una vara de goma y un par de guantes de motociclista.

La causa por drogas Durante los allanamientos, los efectivos encontraron dos envoltorios con un total de 33 gramos de cocaína y una balanza digital de bolsillo.

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A partir de ese hallazgo tomó intervención la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de Junín, a cargo del fiscal Lopardo, que dispuso notificar al aprehendido de la formación de una causa paralela por presunta infracción a la ley 23737, que reprime la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La situación del sospechoso Con el resultado de las medidas, el Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión de Benítez y su notificación de la formación de una causa por robo agravado en poblado y en banda, en calidad de autor.

El hombre quedó a disposición de la UFIJ N.º 1 de Colón, que investiga el asalto a la joyería.