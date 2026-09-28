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Se realizó la entrega del Fondo de Promoción Cultural 2026

El viernes pasado en el Centro Cultural Bellas Artes se llevó a cabo la entrega de este beneficio que cada año acompaña proyectos culturales que benefician a nuestra comunidad. El Fondo de Promoción Cultural (FPC), es una herramienta para ayudar al financiamiento de proyectos artísticos con impacto local, una iniciativa...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·28 de septiembre de 2026 a las 10:09 a. m.
Se realizó la entrega del Fondo de Promoción Cultural 2026


El viernes pasado en el Centro Cultural Bellas Artes se llevó a cabo la entrega de este beneficio que cada año acompaña proyectos culturales que benefician a nuestra comunidad.

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Valentina Carnevale y Valentina Andreoli, subcampeonas panamericanas de clubes

El Fondo de Promoción Cultural (FPC), es una herramienta para ayudar al financiamiento de proyectos artísticos con impacto local, una iniciativa del municipio que busca impulsar a diferentes artistas para que lleven adelante sus proyectos.

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Durante la entrega estuvieron presentes el subsecretario de Cultura Diego Morello, quien estuvo acompañado por Silvana Ampudia, y los concejales Brisa Quevedo y Bernardo Fiore.

A continuación, se detalla el listado de beneficiarios y sus obras:
Dinatale María del Carmen: El teatro a los pueblos «La sangre rota», Artes Escénicas
Pansecchi Florentina: Puesta en escena de la Obra de Ballet El Cascanueces, Artes Escénicas
Re Brenda: Cuentos improvisados, Artes Escénicas
Sarniguet Cyntia: El Secreto de la soledad, Artes Literarias
Forcat Zulema: Camino Azul, Artes Literarias
Acuña María Daniela: El Naranjal sin naranjas, Artes Literarias
Roca Agustina: Érase una vez Pergamino en las Escuelas, Artes Literarias
Safar Teresa del Luján: Palabras en Libertad, Artes Literaria
Digilio Hernán Luis: Mi abuelo, el ataud y yo, Artes Literarias
Albado Fernando: Micro Música, Artes Musicales
Carchenilla Analía Giselle: Música y Crianza, Artes Musicales
Rossi Benicio: EP Bandoneon, Artes Musicales
Debeljuh María Guillermina: La textura de Pergamino, Artes Plásticas y Visuales
Calabia Bernardo Calabia: Mural Gigante en calle Virgen de Itatí, Artes Plásticas y Visuales
Fraga Claudio: Taller de Tornería Artesanal en Madera, Artes Plásticas y Visuales
Santoro Diana: Cabina de grabación comunitaria, Artes Combinadas
Obregón Gerardo: Historias que nos unen, Artes Combinadas

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