Se realizó la entrega del Fondo de Promoción Cultural 2026

El Fondo de Promoción Cultural (FPC), es una herramienta para ayudar al financiamiento de proyectos artísticos con impacto local, una iniciativa del municipio que busca impulsar a diferentes artistas para que lleven adelante sus proyectos.

A continuación, se detalla el listado de beneficiarios y sus obras:

Dinatale María del Carmen: El teatro a los pueblos «La sangre rota», Artes Escénicas

Pansecchi Florentina: Puesta en escena de la Obra de Ballet El Cascanueces, Artes Escénicas

Re Brenda: Cuentos improvisados, Artes Escénicas

Sarniguet Cyntia: El Secreto de la soledad, Artes Literarias

Forcat Zulema: Camino Azul, Artes Literarias

Acuña María Daniela: El Naranjal sin naranjas, Artes Literarias

Roca Agustina: Érase una vez Pergamino en las Escuelas, Artes Literarias

Safar Teresa del Luján: Palabras en Libertad, Artes Literaria

Digilio Hernán Luis: Mi abuelo, el ataud y yo, Artes Literarias

Albado Fernando: Micro Música, Artes Musicales

Carchenilla Analía Giselle: Música y Crianza, Artes Musicales

Rossi Benicio: EP Bandoneon, Artes Musicales

Debeljuh María Guillermina: La textura de Pergamino, Artes Plásticas y Visuales

Calabia Bernardo Calabia: Mural Gigante en calle Virgen de Itatí, Artes Plásticas y Visuales

Fraga Claudio: Taller de Tornería Artesanal en Madera, Artes Plásticas y Visuales

Santoro Diana: Cabina de grabación comunitaria, Artes Combinadas

Obregón Gerardo: Historias que nos unen, Artes Combinadas