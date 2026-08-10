"Se movió todo y no sabía dónde meterme": el relato de un pergaminense que vivió el terremoto de Colombia en pleno aeropuerto

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Nicolás Aller, titular de la agencia CUBATA, esperaba un transbordo en Medellín cuando el sismo de magnitud 7,4 sacudió al país. Su testimonio a LAOPINION.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes una amplia región de Colombia y un pergaminense lo vivió en primera persona. Nicolás Aller, titular de la agencia de viajes CUBATA, esperaba en el aeropuerto de Medellín un transbordo hacia Ciudad de México cuando sintió tres sacudones que lo obligaron a evacuar hacia la pista.

El sismo se produjo alrededor de las 7:40 de la mañana, hora local —pasadas las 9 en la Argentina—, con epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el oeste del país. El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) la elevó a 7,4, cifra luego confirmada por el organismo colombiano. El movimiento se sintió en varias ciudades del centro y suroeste, incluidas Bogotá, Cali y Medellín, e incluso llegó a percibirse en Quito, la capital de Ecuador.

"Justo me fui a tomar un café" En el aeropuerto de Medellín, Aller sintió tres movimientos: el primero imperceptible y luego dos de mayor magnitud. "Fueron tres sacudones fuertes y no sabía dónde meterme", contó a La Opinión en el video publicado en el Instagram de LA OPINION, todavía con la adrenalina del momento. "Nunca había pasado una situación así", agregó.

El pergaminense relató además un detalle que le dejó un escalofrío: momentos antes del sismo se había levantado de su asiento para ir a tomar un café. Cuando volvió, la zona donde había estado sentado quedó literalmente destrozada, y no pudo evitar pensar qué habría pasado si se hubiera quedado en ese lugar.

Tras los movimientos, el personal del aeropuerto dirigió a los pasajeros que esperaban sus vuelos hacia la pista, en busca de una zona segura, mientras se verificaban las condiciones de la estructura. Pasado el susto, Aller pudo finalmente tomar su transbordo rumbo a Ciudad de México y, ya más tranquilo, describió la experiencia ante este medio como "un susto muy grande".

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Heridos y daños graves en el epicentro Mientras el pergaminense seguía viaje, en Colombia las autoridades comenzaban a dimensionar las consecuencias. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó, reportó en X que en Quibdó, la capital de ese departamento, hay heridos —algunos de gravedad— y daños importantes en edificaciones. Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande del país, también informó sobre afectaciones graves que están siendo monitoreadas con drones.

En Bogotá, el temblor sorprendió a los habitantes al inicio de la jornada laboral y académica. Las alarmas de emergencia se activaron en numerosos conjuntos residenciales y los vecinos evacuaron preventivamente hacia los puntos de encuentro, especialmente en edificios de varios pisos, donde el movimiento se percibió con más fuerza.

Réplicas y vigilancia permanente Menos de una hora después del sismo principal se registraron dos réplicas: una de magnitud 4,6 y profundidad superficial en el municipio de Nóvita, y otra de 4,8 con 88 kilómetros de profundidad nuevamente en San José del Palmar, ambas en Chocó. El movimiento principal fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.