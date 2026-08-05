El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones

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La empresaria rosarina se tomó unos días de descanso junto a su familia, luego de haber acompañado al capitán de la Selección en el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram este miércoles con diferentes imágenes que dejaron este tiempo de descanso, luego de que Lionel Messi disputara el Mundial 2026 con la selección argentina y se tomara unos días de vacaciones junto a su familia para recargar energías de cara al segundo semestre del año.

La mujer posteó una serie de siete fotografías con una descripción compuesta de emoticones: un mate, las olas, libros y el sol. Allí, Roccuzzo eligió encabezar este mensaje con una postal de ella en un barco con su vista hacia el agua y luciendo su esbelta figura. Messi le dejó su “me gusta” y ya tiene más de 500.000 likes.

También incluyó otras imágenes, en las que ve un mate con medialunas a un costado, otra junto a uno de sus hijos y una captura de su dieta saludable con la presencia predominante de diferentes frutas como el kiwi y las uvas.

Esto se suma a una foto en la que se puede observar que Antonela despuntó otra de sus pasiones en estas vacaciones: la lectura. La empresaria rosarina leyó El Pueblo del Aire, que es una trilogía de fantasía juvenil escrita por la estadounidense Holly Black. En este sentido, una de las capturas destacadas sucedió con una selfie suya en la pileta, mientras tomaba sol y tenía un lector de libros electrónicos a un lado.

Cabe recordar que cuenta con una extensa colección de libros, entre los que se destacan ‘Harry Potter’ de J.K. Rowling, ‘A Court of Thorns and Roses’ de Sarah J. Maas y ‘Shadow and Bone’ de Leigh Bardugo.

Antonela Roccuzzo se relaja en una tumbona flotante dentro de una piscina, vistiendo un bikini rojo y gafas de sol, durante sus vacaciones INFOBAE Antonela Roccuzzo se relaja en una tumbona flotante dentro de una piscina, vistiendo un bikini rojo y gafas de sol, durante sus vacaciones.

De esta manera, Antonela Roccuzzo pudo hacerse un tiempo en sus ocupaciones para compartir tiempo con su familia, tras haber acompañado a Leo en cada partido de la última Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista anterior a la cita mundialista con el Pollo Álvarez, Lionel Messi habló sobre el costado de su pareja como empresaria: “Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando”.

Antonela Roccuzzo y uno de sus hijos posan abrazados en la cubierta de un yate al atardecer. INFOBAE “Yo acompaño desde ese lado, haciéndome cargo de los nenes. Son pocas las veces, pero sin problemas, ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute. Lo hace porque le gusta, le agarró cariño y está perfecto”, manifestó el 10.

Antonela habló de la importancia que implica este gesto del campeón en Qatar 2022 con la selección argentina: “Es importante hacer las cosas por una misma. Fue difícil, y todavía lo es. No siempre lo disfruto. Pero cuento con el apoyo de mi marido, y eso es muy importante. Si no tuviera ese apoyo, no creo que pudiera hacer esto plenamente”.