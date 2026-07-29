La hija del expolicía hallado enterrado en un médano de Las Toninas pidió justicia: “Hay más involucrados y no están presos”

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País

La familia de Alfredo Carbano designó a un abogado y mañana se presentarán ante las autoridades que investigan el caso. La pista del auto blanco.

Carolina Carbano, hija de Alfredo Alberto Carbano, el expolicía que apareció enterrado en un médano en Las Toninas, aseguró que la investigación avanza lentamente y confirmó que mañana se presentarán junto a sus hermanos ante las autoridades que llevan adelante el caso y retirarán las pertenencias de su padre.

En diálogo con TN, la hija del fallecido confirmó que ya designaron a un abogado. “Hay otros dos sospechosos involucrados y un auto blanco también”, aseguró Carolina.

Al respecto, la mujer agregó que “los vecinos de la zona con los que hablamos están indignados porque estas otras dos personas andan por la calle impunes como si nada”.

Carbano destacó también que la casa de su padre fue robada antes del incendio y que, junto a sus hermanos, detectaron en Facebook “la página de remate donde estaban vendiendo sus cosas”.

El hombre fallecido tenía 71 años, era jubilado y había integrado la Policía Federal Argentina. Vivía en Las Toninas y era intensamente buscado desde el 26 de junio, cuando las autoridades fueron a su casa por un incendio y descubrieron que no había rastros de él. El viernes, tras más de dos semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado enterrado en una zona de médanos y por el crimen hay dos detenidos.

El hallazgo ocurrió entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, durante un operativo en el que participaron Bomberos Voluntarios, Policía Científica, Defensa Civil, personal de Seguridad y la Brigada K9. Uno de los perros especializados marcó el lugar donde estaba enterrado el cuerpo, a aproximadamente un kilómetro de donde había sido abandonada la camioneta de la víctima.

La investigación derivó en cinco allanamientos simultáneos, incluida la casa de la víctima. Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal general Diego Escoda, el fiscal Pablo Gamaleri, de la UFI N.° 11 de La Costa, y la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré.

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Durante los operativos secuestraron palas, machetes, una barreta, un hacha y 12 teléfonos celulares. Además, en la vivienda de Carbano encontraron una frazada con manchas de sangre. Todos los elementos serán sometidos a pericias para reconstruir cómo ocurrió el homicidio.

Quiénes son los detenidos Por el caso permanecen detenidos Damián A. M., de 31 años, y un adolescente de 17, detalló Central de Noticias Madariaga. Según la investigación, ambos frecuentaban la casa de Carbano, donde compartían reuniones, consumían alcohol e incluso se quedaban a dormir.

En un primer momento declararon como testigos, pero los investigadores detectaron contradicciones en sus relatos y el análisis de las cámaras de seguridad complicó su situación.

La principal hipótesis es que durante uno de esos encuentros se produjo una discusión que terminó con el asesinato del exintegrante de la Policía Federal. Luego, los sospechosos habrían trasladado el cuerpo en la camioneta de la víctima hasta los médanos, donde lo enterraron.