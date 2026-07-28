Polémica por los estudiantes extranjeros en Medicina: qué dice exactamente el cuadro que difundió Presidencia

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El vocero Adrián Ravier afirmó que el 39% de los alumnos de Medicina de la UBA son extranjeros y fue cuestionado en conferencia de prensa. Los datos oficiales de la Subsecretaría de Políticas Universitarias muestran que el porcentaje es correcto, pero requiere contexto para su lectura.

Una nueva controversia se instaló entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público, esta vez por la cantidad de estudiantes extranjeros en las facultades de Medicina. El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó en su conferencia de prensa habitual de los martes que "hasta prácticamente un 40%" de los estudiantes de Medicina de la UBA son extranjeros. Cuestionado por un periodista que lo acusó de brindar datos falsos, Ravier primero defendió la cifra y luego abrió una puerta a la duda: "Si es falso, lo revisamos". Horas después, redobló la apuesta en redes sociales ratificando el número y publicando el cuadro oficial que lo respalda, con datos atribuidos al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

Infografia sobre los estudiantes de medicina extranjeros en universidades nacionales LAOPINION ¿Qué dice el cuadro, columna por columna? El cuadro difundido por Presidencia contiene datos de ocho universidades nacionales y cuatro columnas que conviene leer con precisión, porque de su interpretación depende buena parte de la polémica.

La primera columna muestra el total de estudiantes extranjeros en cada universidad, contando todas las carreras. La UBA encabeza con 44.290, seguida por La Plata con 17.837 y Rosario con 6.838. La segunda columna aísla a los estudiantes extranjeros que cursan específicamente Medicina: 16.462 en la UBA, 8.043 en La Plata y 4.517 en Rosario. La tercera columna indica el total de estudiantes de Medicina de cada institución, argentinos y extranjeros sumados: 41.957 en la UBA, 15.920 en La Plata, 13.969 en Rosario.

La cuarta columna es la que generó el debate: el porcentaje de extranjeros sobre el total de alumnos de Medicina. La cuenta es directa: en la UBA, 16.462 extranjeros sobre 41.957 estudiantes totales da el 39% que citó Ravier. En La Plata, 8.043 sobre 15.920 arroja un 51%, el porcentaje más alto del cuadro: más de la mitad de los estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata serían extranjeros según estos datos. Rosario completa el podio con el 32%.

El contraste con el resto del sistema Lo que el cuadro también muestra —y que suele quedar fuera de la discusión— es que el fenómeno está fuertemente concentrado en tres universidades. Lejos de los porcentajes de La Plata, la UBA y Rosario, el resto de las instituciones relevadas presenta números de un dígito o apenas superiores: Mar del Plata con el 12%, Patagonia San Juan Bosco con el 11%, y Comahue, La Matanza y La Rioja con el 8% cada una. El promedio general de las ocho universidades relevadas se ubica en el 21%.

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Esa concentración tiene una explicación conocida en el ámbito universitario: las facultades de Medicina de las grandes ciudades, con prestigio internacional, ingreso irrestricto y gratuidad, funcionan como un imán para estudiantes de países vecinos donde la carrera es arancelada, tiene cupos de ingreso o ambas cosas. Brasil, Perú, Ecuador y Colombia son los principales países de origen de esa matrícula.

El fondo del debate: no son los números, es qué hacer con ellos La discusión sobre la precisión del dato —que el propio cuadro oficial parece zanjar a favor del vocero, al menos en lo que respecta a la cifra puntual— es en realidad la superficie de un debate más profundo que el Gobierno viene instalando: el financiamiento de la universidad pública y la gratuidad para estudiantes extranjeros no residentes. Ravier lo hizo explícito en su publicación al señalar que esos estudiantes "disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos".