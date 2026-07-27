Un policía de la Ciudad se defendió de un robo en Malvinas Argentinas: mató a un motochorro e hirió a su cómplice
El efectivo, que estaba de franco y circulaba en una moto junto a un acompañante, fue interceptado por dos delincuentes armados. El segundo asaltante escapó y es intensamente buscado.
Un intento de robo terminó con un delincuente muerto y otro prófugo en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, luego de que un policía de la Ciudad de Buenos Aires se defendiera a tiros cuando intentaron quitarle la motocicleta en la que circulaba.
De acuerdo a lo informado por los investigadores, el episodio ocurrió la semana pasada en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la calle Chile. El efectivo, un oficial de 28 años que se encontraba de franco de servicio, viajaba en una moto Honda Tornado junto a un acompañante cuando fue sorprendido por dos hombres que circulaban en otra motocicleta.