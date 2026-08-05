Difundieron la primera foto de la joven acusada de haber matado a su novio tras quedar detenida en Chaco
La imagen fue tomada luego de que Victoria Luz Cantero quedara bajo custodia por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia. Está imputada por homicidio agravado por el vínculo.
Se conoció la primera foto tomada en sede policial de Victoria Luz Cantero, la joven acusada de haber asesinado a su novio en Chaco.
La imagen fue sacada luego de que quedara bajo custodia por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años. La sospechosa permanece detenida e imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras la Justicia avanza con la causa que investiga cómo ocurrió el ataque.
Las mas leidas de País
“Miedo” y un supuesto dealer apodado “Pinocho”: el relato de Candela Arizaga sobre el confuso episodio con Facundo Moyano
El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones
Compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero: nuevos datos sobre la desaparición de Micaela Albornoz
La hija del expolicía hallado enterrado en un médano de Las Toninas pidió justicia: “Hay más involucrados y no están presos”
Tres de Febrero: un policía retiró dinero de un banco, lo siguieron dos motochorros y mató a uno de los asaltantes
El crimen se produjo durante la madrugada del domingo en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia.
De acuerdo con la investigación, Álvarez Guardia recibió una puñalada en el cuello durante una discusión con Cantero y fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando. A pesar de los intentos de los médicos por salvarle la vida, murió horas después por la gravedad de las lesiones.
Tras el hecho, Cantero quedó detenida e imputada por el crimen de su novio. Sin embargo, al declarar ante la Justicia dio una versión diferente de lo ocurrido. Según sostuvo, recibió el llamado de un amigo para que se acercara a la propiedad y, al llegar, encontró a Matías herido y tendido sobre la vereda.
Esa versión contrasta con uno de los testimonios que fueron incorporados a la causa. La fiscal Ana González de Pacce, a cargo de la investigación, reveló en una conferencia de prensa que un policía que prestaba servicio en el hospital escuchó cuando la joven manifestó: “Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí”. Este testigo también dijo que Victoria presentaba un fuerte estado de alteración y tenía sangre en las manos.
Los antecedentes de violencia y cómo sigue la causa
La fiscal confirmó además que existía un antecedente entre ambos. En noviembre de 2025, Matías Álvarez Guardia había denunciado a Cantero, aunque esa causa fue archivada porque el joven no impulsó la acción penal.
En cambio, no existen denuncias previas de violencia de género presentadas por la imputada contra la víctima.
Mientras la acusada permanece detenida, la investigación avanza con la declaración de nuevos testigos y el análisis de las evidencias recolectadas. Para la fiscalía, esas pruebas serán determinantes para establecer cómo se desarrolló la pelea y cuál fue la secuencia que terminó con el asesinato del joven de 29 años.
Además, la fiscalía analiza imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona, mientras espera los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos.
Aunque la causa está calificada provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo, González de Pacce aclaró que esa imputación podría modificarse cuando finalicen las pericias y se complete la incorporación de todas las pruebas.