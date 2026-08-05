“Miedo” y un supuesto dealer apodado “Pinocho”: el relato de Candela Arizaga sobre el confuso episodio con Facundo Moyano

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El abogado de la joven, Diego Sorto, contó el relato de su clienta y describió el impacto emocional que atravesó tras el episodio, así como los datos que aportó sobre el contexto

En estado de shock y después de haber sido estabilizada en el Hospital Pirovano, Candela Arizaga contó lo que recuerda del confuso episodio que mantuvo con Facundo Moyano en el departamento del barrio porteño de Belgrano. La joven describió situaciones de miedo durante las horas compartidas con el sindicalista, además de mencionar la presencia de un supuesto dealer conocido como “Pinocho”.

Así lo aseguró su abogado, Diego Sorto, tras una extensa reunión con su clienta, en la que también participaron familiares y una amiga de Arizaga.

En declaraciones al programa LAM, el letrado detalló que la joven se encontraba desbordada emocionalmente, con dificultades para reconstruir lo sucedido y en un estado de agotamiento. “Estuve tres horas con ella durante toda la tarde tratando de recordar las dos noches, los dos días esos que pasó”.

Según Sorto, todo comenzó el domingo 2 de agosto. Candela relató que, tras ir a ver el partido de River Plate ante Rosario Central, fue con Moyano a su domicilio. Se sabe que allí hubo consumo de cocaína, pero en la investigación se intenta reconstruir todo lo demás que sucedió hasta que la joven saliera corriendo desesperada y semidesnuda durante la madrugada del martes 4.

El abogado señaló que Candela refirió miedo dentro del departamento y que, en medio de la situación confusa, salió del lugar. “En un momento sentí miedo, me escapé”, transmitió sobre las palabras de su clienta.

Asimismo, dijo que la joven aportó el apodo de un supuesto dealer, “Pinocho”, quien habría sido convocado por Moyano para suministrar droga durante el encuentro. “Hay un montón de situaciones que el fiscal va a tener que escuchar”, indicó Sorto.

Sobre el estado físico de la joven, precisó que presentó lesiones en la planta del pie producto de haber salido corriendo descalza, además de un golpe en la rodilla. Las pericias hasta el momento avalan el relato: la médica legista que la analizó solo encontró un raspón en una de sus rodillas, producto de la caída durante su carrera.

En resumen, afirmó que no hay señales de agresión física de parte de Moyano, pero remarcó que “lo que va a tener claramente es una violencia psicológica tremenda”.

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Durante la entrevista, además, manifestó que Candela no estaba en condiciones de declarar ante la Justicia por su estado emocional, y que su relato era confuso. “Por momentos te asevera cosas y después las cambia. Va polulando”, detalló.

Por otra parte, el abogado mencionó que la familia y el entorno de la joven sostienen que ella no consumía drogas antes de entablar la relación con Moyano, la cual inició a principios de este año.

El caso se encuentra en investigación por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone.

En un primer momento, Candela fue asistida por un policía que afirmó que ella dijo que Moyano “la mantenía encerrada” en el departamento y que la había golpeado. Luego, la trasladaron al Hospital Pirovano, donde, de acuerdo a la información de los médicos, presentaba un cuadro de hipotensión arterial y taquicardia. También evidenciaba un “notorio y evidente estado de intoxicación por presuntos estupefacientes”.

En su primera declaración desde el hospital, la presunta víctima no repitió lo que le habría afirmado al policía: Candela dijo que el acusado “no le hizo nada”, “no le pegó”, y que el episodio fue “producto del consumo de drogas”, según explicó a la División Protección Familiar de la fuerza porteña.

Moyano también dio su versión en la Justicia: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”, dijo en su indagatoria.