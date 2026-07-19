Cubata Viajes invita a descubrir el mundo con sus salidas grupales y experiencias organizadas

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Viajar acompañado, con todo organizado desde Argentina y la tranquilidad de contar con un coordinador durante toda la experiencia. Esa es la propuesta que impulsa Cubata Viajes con sus salidas grupales.

19 de julio de 2026 a las 07:05 a. m.

19 de julio de 2026 a las 07:05 a. m.

Viajar ya no significa únicamente elegir un destino. Para muchas personas, especialmente aquellas que no tienen con quién compartir la experiencia o que prefieren evitar el estrés de la organización, la clave está en hacerlo con la tranquilidad de saber que cada detalle fue pensado de antemano. Esa es precisamente la filosofía que impulsa las salidas grupales de Cubata Viajes, una modalidad que gana cada vez más adeptos y que hoy suma una nueva propuesta: Europa Passione, un recorrido pensado para quienes sueñan con conocer el Viejo Continente por primera vez, aunque también resulta ideal para quienes desean volver y descubrir nuevos rincones.

Durante una entrevista con LA OPINIÓN, María Rodríguez y Nicolás Aller, referentes de Cubata Viajes, explicaron las ventajas de este tipo de experiencias y presentaron oficialmente un itinerario que promete convertirse en una de las grandes apuestas de la agencia para 2027.

Una experiencia que suma adeptos La salida grupal dejó de ser una opción reservada para unos pocos y hoy representa una de las alternativas más elegidas por viajeros de distintas edades. La principal razón es simple: permite disfrutar del destino sin preocuparse por reservas, conexiones, traslados o imprevistos.

Desde el momento en que el pasajero confirma su lugar, Cubata Viajes se ocupa de toda la organización. Los vuelos, hoteles, traslados terrestres, excursiones, asistencia médica y acompañamiento permanente forman parte de una propuesta diseñada para que el único objetivo sea disfrutar.

María Rodríguez explicó que, cuando una persona decide viajar a Europa, generalmente aparecen tres alternativas. La primera consiste en diseñar un viaje totalmente personalizado, donde el pasajero elige las ciudades que desea visitar y la agencia organiza vuelos, hoteles y traslados.

La segunda opción es contratar únicamente un circuito en destino, viajando por cuenta propia hasta Europa para incorporarse luego a un tour organizado.

Sin embargo, para la empresaria, la tercera alternativa es la más recomendable, especialmente para quienes visitan el continente por primera vez.

"Para mí, la opción más acertada es la salida grupal. Antes de viajar hacemos una reunión con todo el grupo, se conocen entre ustedes y un integrante de nuestro equipo los acompaña durante toda la experiencia."

Ese acompañamiento continúa durante todo el recorrido. Al coordinador que parte desde Argentina se suman guías profesionales en cada ciudad y especialistas locales que enriquecen cada visita con información histórica y cultural.

Para quienes viajan solos Uno de los aspectos que más destacan desde Cubata Viajes es que las salidas grupales eliminan una de las principales barreras que muchas personas encuentran al momento de planificar unas vacaciones: no tener con quién viajar.

Según explicó María Rodríguez, esa situación atraviesa todas las edades. "Muchas veces no pasa porque uno no tenga pareja o amigos. A veces no coinciden los tiempos, otras veces el otro no tiene el dinero, o la salud, o simplemente no puede viajar. Con esta modalidad nadie tiene que resignar ese sueño."

Además, la agencia ofrece la posibilidad de compartir habitación sin necesidad de abonar el suplemento por ocupación individual, una ventaja que vuelve todavía más accesible la experiencia.

A eso se suma un aspecto que, con el paso de los viajes, terminó convirtiéndose en uno de los mayores atractivos. "Se generan amistades muy lindas. Muchas personas que se conocieron en nuestras salidas después volvieron a viajar juntas", comentó Rodríguez.

Europa Passione La gran novedad presentada por Cubata Viajes lleva un nombre que resume perfectamente la propuesta: Europa Passione.

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Se trata de una salida grupal prevista para el 16 de marzo, con una duración total de 26 días de viaje y 24 noches en destino, recorriendo 10 países y 30 ciudades.

Durante el viaje, los pasajeros conocerán España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, República Checa, Eslovenia, Italia y el Principado de Mónaco, visitando los principales íconos turísticos de cada país.

La Torre Eiffel, el Coliseo Romano, los canales de Ámsterdam, la Plaza San Marcos de Venecia, el Palacio Real de Madrid o los paisajes austríacos son apenas algunos de los escenarios incluidos dentro del recorrido.

Todo organizado desde el primer día Uno de los grandes diferenciales de Europa Passione es que prácticamente toda la logística queda resuelta antes de subir al avión.

El paquete incluye vuelos internacionales de Iberia con salida hacia Madrid, hoteles con desayuno buffet, todo el circuito terrestre, asistencia médica internacional, coordinación permanente desde Argentina y acompañamiento profesional durante todo el recorrido.

El valor del programa es de 4.990 dólares, una tarifa que, según remarcan desde la agencia, resulta especialmente competitiva considerando la duración del viaje y la cantidad de destinos incluidos.

Más destinos para distintos estilos de viajeros Aunque Europa Passione concentra gran parte de las expectativas, Cubata Viajes cuenta con otras propuestas grupales para quienes buscan experiencias completamente diferentes.

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Entre ellas sobresale Sudáfrica + Isla Mauricio, una combinación que une la aventura del safari en reservas naturales, la visita al Parque Nacional Pilanesberg y Ciudad del Cabo con varios días de descanso en las paradisíacas playas de Isla Mauricio. La propuesta incluye hoteles premium, grupo acompañado y ya transita sus últimos lugares disponibles para la salida del 8 de octubre.

Otra de las alternativas es Caribe + Crucero, un itinerario pensado para quienes desean conocer varios destinos sin cambiar constantemente de equipaje. El programa incluye un crucero premium a bordo del MSC Opera con comidas, bebidas y entretenimiento incluidos, además de un city tour por Santo Domingo y estadía all inclusive en Bayahibe.

Para los amantes del turismo gastronómico, Cubata Viajes también ofrece el Mendoza Wine Tour, con salida grupal el 23 de septiembre, que propone recorrer bodegas boutique, participar de catas guiadas, disfrutar de la gastronomía regional y contemplar algunos de los paisajes más emblemáticos de la cordillera.

Una forma diferente de descubrir el mundo En Cubata Viajes aseguran que las salidas grupales no solo permiten conocer nuevos destinos, sino también viajar con mayor tranquilidad, seguridad y compañía.

Con cupos limitados y una propuesta pensada para que el viajero solo deba ocuparse de disfrutar, Europa Passione se presenta como una de las grandes apuestas de Cubata Viajes para quienes desean cumplir el sueño de recorrer Europa con la tranquilidad de sentirse acompañados en cada paso.