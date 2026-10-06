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Se conocieron los nominados a los primeros Martín Fierro de Música

María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel encabezan la lista de candidaturas para la ceremonia que se realizará el 14 de octubre. Abel Pintos también competirá en dos categorías.

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06 de octubre de 2026 a las 02:36 p. m.
Se conocieron los nominados a los primeros Martín Fierro de Música
La ceremonia se realizará en Tango Porteño y contará con actuaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.Foto: LANUEVA.COM

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas suma una nueva premiación a su larga lista de reconocimientos y se dieron a conocer los nominados a la primera edición de los Martín Fierro de Música 2026, que se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, ubicada en Cerrito 570, Ciudad de Buenos Aires y será transmitida por El Nueve.

El evento reunirá a grandes referentes de la música argentina en un mismo espacio, como también homenajear la trayectoria de otros.

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Entre los artistas con más nominaciones se encuentran María Becerra, con 7, Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Las tres compiten en la categoría de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop. También está el bahiense Abel Pintos, en Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Folclórico.

El evento estará bajo la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados en la alfombra roja. Habrá presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

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(Con información de lanueva.com)

Los nominados

Mejor Canción

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-Cazzu — Con otra

-María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

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-Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

-Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

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Mejor Álbum

-Milo J — La vida era más corta

-María Becerra — Quimera

-Cazzu — Latinaje

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-Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

-Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración

-Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

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-Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

-Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

-Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

-Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

-Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina

-María Becerra

-Ángela Leiva

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-Tini

-Lali

-Cazzu

-Natalie Pérez

-Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

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-Fito Páez

-Dante Spinetta

-Coti Sorokin

-Milo J

-Axel

-Abel Pintos

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-Emanero

-Dillom

Mejor Grupo/Banda

-Babasónicos

-Divididos

-Los Pericos

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-Turf

-Airbag

-El Mató a un policía motorizado

-Tan Biónica

-Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

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-Simón Aguirre

-Lázaro Caballero

-Max Carra

-Roze

-Ramma

-Joaco Burgos

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-Camionero

-Luciano Creiner

-Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

-More con Flow

-Valentina Márquez

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-Juana Rozas

-143Leti

-Mery Granados

-Valentina Olguín

-Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

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-Tini

-Lali

-Emilia

-Tiago PZK

-María Becerra

-Zoe Gotusso

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-Yami Safdie

-Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

-Babasónicos

-El Plan de la Mariposa

-Fito Páez

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-Los Piojos

-Charly García

-Andrés Calamaro

-Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

-Dante Spinetta

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-Trueno

-J Rei

-Duki

-L-Gante

-Nicki Nicole

-Milo J

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Mejor Artista Folclórico

-Soledad Pastorutti

-Abel Pintos

-Luciano Pereyra

-Los Nocheros

-Destino San Javier

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-Coki Ramírez

-Maggie Cullen

-Jorge Rojas

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Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

-Maria Becerra — Quimera Show 360° en River

-La K’onga — Cuartetour

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-Lali — Lali Tour 2025

-Airbag — El Club de la Pelea

-Tini — Futttura

-Q' Lokura — Q' Lokura en vivo

-Emanero — Emanero Tour 2025

-Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo

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Mejor Productor/a Musical

-Mauro De Tommaso

-BZRP

-Nico Cotton

-Big One

-Evlay

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-Tatool

-Tote

-Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

-Damas Gratis

-Los Totora

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-La T y La M

-Ráfaga

-La K'onga

-Q' Lokura

-La Delio Valdez

-Banda XXI

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Mejor Artista Tropical Masculino

-Rodrigo Tapari

-Uriel Lozano

-El Polaco

-Ulises Bueno

-Daniel Agostini

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-Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

-Ángela Leiva

-Dalila

-Karina

-Eugenia Quevedo

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-Mejor Artista de Tango

-Guillermo Fernández

-Caro Minella

-Jorge Amicone

-Jorge Vázquez

-Los Reyes del Tango

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Mejor Cortina Musical de TV

-Morfi, Todos a la Mesa

-LAM

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-Telenueve Noticiero

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Mejor Concepto Visual

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-María Becerra

-Lali

-Tini

-Emanero

-Cazzu

-Dillom

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-Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

-Fernando Szereszevsky

-Pocho Rocca

-Artes Group

-Natanael Real

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-Daniel Grinbank

-Ana Poluyan

-Maxi El Brother

-Alberto Miguel

-Marcelo Fígoli

-Héctor Cavallero

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-Mejor Artista DJ

-Ezequiel Arias

-Sol Ortega

-Hernán Cattaneo

-Mariano Mellino

-Victoria Engel

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-Carlos Alfonsín

-Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

-Saphirus

-Molto

-Kanji

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-Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

-0ostil

-Victoria Why Not

-Discip

-Ana Helder

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-Jay De Lys

-Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

-Panam

-Plim Plim

-Margarita

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-Pau Pau

-Topa

-El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

-Valentina Márquez

-Ulises Bueno

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-Simón Aguirre

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