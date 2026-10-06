Se conocieron los nominados a los primeros Martín Fierro de Música
María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel encabezan la lista de candidaturas para la ceremonia que se realizará el 14 de octubre. Abel Pintos también competirá en dos categorías.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas suma una nueva premiación a su larga lista de reconocimientos y se dieron a conocer los nominados a la primera edición de los Martín Fierro de Música 2026, que se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, ubicada en Cerrito 570, Ciudad de Buenos Aires y será transmitida por El Nueve.
El evento reunirá a grandes referentes de la música argentina en un mismo espacio, como también homenajear la trayectoria de otros.
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Entre los artistas con más nominaciones se encuentran María Becerra, con 7, Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Las tres compiten en la categoría de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop. También está el bahiense Abel Pintos, en Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Folclórico.
El evento estará bajo la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados en la alfombra roja. Habrá presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.
(Con información de lanueva.com)
Los nominados
Mejor Canción
-Cazzu — Con otra
-María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
-Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
-Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien
Mejor Álbum
-Milo J — La vida era más corta
-María Becerra — Quimera
-Cazzu — Latinaje
-Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
-Lali — Cuando el demonio llama
Mejor Colaboración
-Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
-Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
-Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
-Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
-Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
-Turf & Lali — Loco un poco
Mejor Artista Femenina
-María Becerra
-Ángela Leiva
-Tini
-Lali
-Cazzu
-Natalie Pérez
-Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino
-Fito Páez
-Dante Spinetta
-Coti Sorokin
-Milo J
-Axel
-Abel Pintos
-Emanero
-Dillom
Mejor Grupo/Banda
-Babasónicos
-Divididos
-Los Pericos
-Turf
-Airbag
-El Mató a un policía motorizado
-Tan Biónica
-Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino
-Simón Aguirre
-Lázaro Caballero
-Max Carra
-Roze
-Ramma
-Joaco Burgos
-Camionero
-Luciano Creiner
-Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina
-More con Flow
-Valentina Márquez
-Juana Rozas
-143Leti
-Mery Granados
-Valentina Olguín
-Candu Domínguez
Mejor Artista Pop
-Tini
-Lali
-Emilia
-Tiago PZK
-María Becerra
-Zoe Gotusso
-Yami Safdie
-Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
-Babasónicos
-El Plan de la Mariposa
-Fito Páez
-Los Piojos
-Charly García
-Andrés Calamaro
-Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
-Dante Spinetta
-Trueno
-J Rei
-Duki
-L-Gante
-Nicki Nicole
-Milo J
Mejor Artista Folclórico
-Soledad Pastorutti
-Abel Pintos
-Luciano Pereyra
-Los Nocheros
-Destino San Javier
-Coki Ramírez
-Maggie Cullen
-Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
-Maria Becerra — Quimera Show 360° en River
-La K’onga — Cuartetour
-Lali — Lali Tour 2025
-Airbag — El Club de la Pelea
-Tini — Futttura
-Q' Lokura — Q' Lokura en vivo
-Emanero — Emanero Tour 2025
-Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo
Mejor Productor/a Musical
-Mauro De Tommaso
-BZRP
-Nico Cotton
-Big One
-Evlay
-Tatool
-Tote
-Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical
-Damas Gratis
-Los Totora
-La T y La M
-Ráfaga
-La K'onga
-Q' Lokura
-La Delio Valdez
-Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino
-Rodrigo Tapari
-Uriel Lozano
-El Polaco
-Ulises Bueno
-Daniel Agostini
-Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
-Ángela Leiva
-Dalila
-Karina
-Eugenia Quevedo
-Mejor Artista de Tango
-Guillermo Fernández
-Caro Minella
-Jorge Amicone
-Jorge Vázquez
-Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
-Morfi, Todos a la Mesa
-LAM
-Gran Hermano
-Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual
-María Becerra
-Lali
-Tini
-Emanero
-Cazzu
-Dillom
-Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico
-Fernando Szereszevsky
-Pocho Rocca
-Artes Group
-Natanael Real
-Daniel Grinbank
-Ana Poluyan
-Maxi El Brother
-Alberto Miguel
-Marcelo Fígoli
-Héctor Cavallero
-Mejor Artista DJ
-Ezequiel Arias
-Sol Ortega
-Hernán Cattaneo
-Mariano Mellino
-Victoria Engel
-Carlos Alfonsín
-Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles
-Saphirus
-Molto
-Kanji
-Rinde 2 - Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación
-0ostil
-Victoria Why Not
-Discip
-Ana Helder
-Jay De Lys
-Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil
-Panam
-Plim Plim
-Margarita
-Pau Pau
-Topa
-El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto
-Valentina Márquez
-Ulises Bueno
-Simón Aguirre