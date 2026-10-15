Martín Fierro de la Música: el Oro para Abel Pintos, y María Becerra fue la más premiada

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Cultura

En la primera edición de los premios dedicados a la música, el cantante bahiense se llevó la máxima distinción de APTRA y emocionó con sus agradecimientos a su familia y a los artistas que marcaron su carrera.

La música argentina tuvo su gran noche con la primera edición de los Martín Fierro para el rubro. En una ceremonia donde las emociones y homenajes fueron su columna vertebral, el cantante de Bahía Blanca, Abel Pintos, se llevó el Oro, la máxima distinción otorgada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

La emoción del cantante de Bahía Blanca Pintos, nacido en Ingeniero White hace 42 años, primero obtuvo la estatuilla a Mejor Artista Masculino, y en el final de la larga ceremonia -más de tres horas- fue distinguido con el Martín Fierro de Oro, el primero que se otorga a un músico.

"Se lo dedico a mi viejo, mi vieja y mis dos hermanos, que fueron las primeras personas que creyeron en mí. Dios es música, así que gracias a Dios por este premio", dijo un emocionadísimo Abel Pinto. No se olvidó de su esposa Mora ni de sus dos hijos. Y hubo un agradecimiento especial a quienes inspiraron su carrera: León Gieco, Raúl Lavié y Mercedes Sosa.

María Becerra fue distinguida con tres estatuillas. — PRENSA María Becerra, tres estatuillas La otra gran ganadora de la noche fue la Nena de Argentina, María Becerra. La chica de Quilmes de 26 años, ganó tres premios: Mejor Show en Vivo, Mejor Álbum y Mejor Artista Femenina.

También hubo reconocimientos a la Trayectoria a Carlos “La Mona” Jiménez, Chaqueño Palavecino, Raúl Lavié, Palito Ortega, Patricia Sosa, Juanse, Alejandro Lerner, Charly García -al que se lo distinguió como “Leyenda de Leyendas”- y el Martín Fierro de Platino a dúo Pimpinela.

Todos los Martín Fierro de la Música 2026 Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra en "Quimera Show 360°" en River

Mejor Artista Urbano: L-Gante

Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano

Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil

Mejor Productor/a Musical: Big One

Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti

Mejor Concepto Visual: Emanero

Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner y Valentino Merlo

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila

Mejor Grupo/Banda: Turf

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico: Matías Napoli

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez

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Mejor Artista DJ: Javier Zuker

Mejor Artista Pop: Lali

Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga

Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil

Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli

Mejor Cortina Musical de TV: LAM

Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García

Mejor Álbum: María Becerra "Quimera"

Mejor Colaboración: Turf & Lali con “Loco un poco”

Mejor Banda de Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos

Mejor Artista Femenina: María Becerra

Mejor Canción: Luck Ra & Miranda! con “Tu misterioso alguien”

Platino: Dúo Pimpinela