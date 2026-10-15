Martín Fierro de la Música: el Oro para Abel Pintos, y María Becerra fue la más premiada
En la primera edición de los premios dedicados a la música, el cantante bahiense se llevó la máxima distinción de APTRA y emocionó con sus agradecimientos a su familia y a los artistas que marcaron su carrera.
La música argentina tuvo su gran noche con la primera edición de los Martín Fierro para el rubro. En una ceremonia donde las emociones y homenajes fueron su columna vertebral, el cantante de Bahía Blanca, Abel Pintos, se llevó el Oro, la máxima distinción otorgada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).
La emoción del cantante de Bahía Blanca
Pintos, nacido en Ingeniero White hace 42 años, primero obtuvo la estatuilla a Mejor Artista Masculino, y en el final de la larga ceremonia -más de tres horas- fue distinguido con el Martín Fierro de Oro, el primero que se otorga a un músico.
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"Se lo dedico a mi viejo, mi vieja y mis dos hermanos, que fueron las primeras personas que creyeron en mí. Dios es música, así que gracias a Dios por este premio", dijo un emocionadísimo Abel Pinto. No se olvidó de su esposa Mora ni de sus dos hijos. Y hubo un agradecimiento especial a quienes inspiraron su carrera: León Gieco, Raúl Lavié y Mercedes Sosa.
María Becerra, tres estatuillas
La otra gran ganadora de la noche fue la Nena de Argentina, María Becerra. La chica de Quilmes de 26 años, ganó tres premios: Mejor Show en Vivo, Mejor Álbum y Mejor Artista Femenina.
También hubo reconocimientos a la Trayectoria a Carlos “La Mona” Jiménez, Chaqueño Palavecino, Raúl Lavié, Palito Ortega, Patricia Sosa, Juanse, Alejandro Lerner, Charly García -al que se lo distinguió como “Leyenda de Leyendas”- y el Martín Fierro de Platino a dúo Pimpinela.
Todos los Martín Fierro de la Música 2026
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra en "Quimera Show 360°" en River
Mejor Artista Urbano: L-Gante
Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano
Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil
Mejor Productor/a Musical: Big One
Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti
Mejor Concepto Visual: Emanero
Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner y Valentino Merlo
Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila
Mejor Grupo/Banda: Turf
Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez
Mejor Artista Melódico: Matías Napoli
Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez
Mejor Artista DJ: Javier Zuker
Mejor Artista Pop: Lali
Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga
Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus
Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno
Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil
Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli
Mejor Cortina Musical de TV: LAM
Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García
Mejor Álbum: María Becerra "Quimera"
Mejor Colaboración: Turf & Lali con “Loco un poco”
Mejor Banda de Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo
Mejor Artista Masculino: Abel Pintos
Mejor Artista Femenina: María Becerra
Mejor Canción: Luck Ra & Miranda! con “Tu misterioso alguien”
Platino: Dúo Pimpinela
Oro: Abel Pintos