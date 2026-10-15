De Wanda distinguida al ingreso en un descapotable de Juanse y La Mona: los bloopers de los Martín Fierro

> De Wanda distinguida al ingreso en un descapotable de Juanse y La Mona: los bloopers de los Martín Fierro

Cultura

La conductora recibió un galardón por su canción “Bad Bitch”, al igual que Charly García y Palito Ortega, entre otros.

La primera edición de los premios Martín Fierro de Música, que se realizó este miércoles en Tango Porteño dejó varias perlitas, entre ellas, la distinción a Wanda Nara por su canción “Bad Bitch”, el encuentro a distancia con su expareja L-Gante y la llegada de Juanse y La Mona Jiménez a bordo de un auto descapotable.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reunió a referentes de distintos géneros y generaciones, con reconocimientos a figuras de extensa trayectoria que pasaron por la alfombra roja.

Uno de los episodios más comentados tuvo como protagonista a Wanda, que recibió una estatuilla por “Bad Bitch” en la categoría de canción viral. Al agradecer el reconocimiento, la conductora bromeó sobre su incursión musical: “Hago tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté”.

Nara también destacó la repercusión de la pieza y agradeció a las artistas que la alentaron, entre ellas Lali Espósito, Cazzu, La Joaqui, Tini Stoessel y María Becerra, además del apoyo de su equipo de trabajo.

Su llegada al evento coincidió con una entrevista que L-Gante brindaba a la prensa en la alfombra roja. Cuando le avisaron que su expareja acababa de ingresar, el cantante respondió que todavía no la había visto y, al ser consultado por el vínculo actual entre ambos, aseguró que mantenían una relación de amistad.

“Sí, de amistad. Bastante bien”, sostuvo el referente de la cumbia 420. Aunque ambos estuvieron a pocos metros de distancia, no llegaron a saludarse cara a cara: una vez terminadas las entrevistas, el músico se retiró por otro sector.

Otro de los momentos llamativos de la noche fue el ingreso de Juanse y La Mona Jiménez en un auto descapotable, una escena que coincidió con la presencia del cuarteto sobre el escenario, donde actuaban La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo.

Los músicos aprovecharon la ocasión para recordar sus cuatro décadas de amistad. La Mona Jiménez, que recibió un reconocimiento a su trayectoria, también apeló al humor al referirse a la distinción y recordó que está próximo a cumplir seis décadas como intérprete de cuarteto.

Otro de los momentos llamativos de la noche fue el ingreso de Juanse y La Mona Jiménez en un auto descapotable. — CAPTURA DE PANTALLA Charly García, Palito Ortega y los homenajes a las grandes figuras Entre los reconocimientos más destacados estuvo el premio “Leyenda de leyendas” para Charly García, que agradeció a APTRA y saludó a los músicos del país. “Nunca pensé que me iba a ganar un Martín Fierro”, expresó el referente del rock nacional, antes de cerrar su mensaje con su habitual “Say no more”.

Palito Ortega también fue distinguido por su trayectoria y recordó sus comienzos en el Club del Clan, además de su recorrido por la música, el cine, la producción y la televisión. El cantante agradeció a su familia, sus equipos de trabajo y el público que lo acompañó durante décadas.

Por su parte, el Chaqueño Palavecino repasó sus 42 años sobre los escenarios y reivindicó el papel de la música en las comunidades del interior, mientras que Raúl Lavié, de 89 años, afirmó que todavía no piensa en retirarse y dedicó su reconocimiento a las nuevas generaciones.

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Patricia Sosa también recibió una distinción y recordó las dificultades que enfrentaron las mujeres en la industria musical durante la década de 1980. La cantante destacó los cambios en la escena actual y el camino recorrido por las artistas que abrieron puertas para las nuevas generaciones.

En tanto, Juanse fue reconocido por su trayectoria en el rock y dedicó su estatuilla a Luis Alberto Spinetta, a quien definió como “el mejor artista de toda la historia de la música”.