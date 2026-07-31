Santiago Idiart vuelve a la novela erótica con Dos cazadores para un oso polar

Cultura

El escritor tandilense, radicado en Pergamino desde 2015, acaba de publicar su nuevo libro a través de la editorial De Parado. La obra marca su regreso a la novela erótica con una historia de amor, deseo, rivalidad y heridas del pasado, atravesada por el universo del boxeo.

El escritor tandilense Santiago Idiart, radicado en Pergamino desde 2015, acaba de sumar un nuevo título a su producción literaria con la publicación de Dos cazadores para un oso polar, una novela que ya puede adquirirse a través de la tienda online de la editorial De Parado.

Con esta obra, Idiart vuelve a incursionar en la novela erótica y propone un relato que combina el melodrama, la diversidad, el deporte y los conflictos emocionales. Ambientada en el mundo del boxeo, la historia explora las tensiones entre el deseo, el poder y las heridas que arrastran sus protagonistas.

Desde la editorial destacan el ritmo narrativo y la construcción de los protagonistas. "El tandilense Santiago Idiart brilla escribiendo una historia adictiva y excitante, con personajes profundos y, a la vez, sexys", señala el texto promocional que acompaña el lanzamiento.

La obra está llegando a todas las librerías, cadenas, tienda web y digital. Y se consigue el jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto en la Feria de Editores - #FED26 (stand K26).

Dos cazadores y un oso polar “¡Damas y caballeros! De un lado del ring, desde Bolivia, Juan Ciriaco, la belleza del altiplano. Del otro lado, directamente desde Fuerte Apache, su contrincante: Juan Alirio, ‘el Despiadado’. Dos cachorros dispuestos a pelear por el premio mayor: el amor (y cobijo) de Juan Miguel Robledo, comisario retirado de la policía bonaerense y actual entrenador amateur de boxeo. ¿Quién ganará el corazón de ese viejo oso polar? Están ustedes a punto de descubrirlo”, describe la sinopsis.

“Tres Juanes, tres historias de vida marcadas por su lugar de pertenencia, en las que no faltan la violencia y el ímpetu de supervivencia que los lleva a cruzarse y transformar el dolor en un melodrama osuno. Santiago Idiart convierte los deseos húmedos de una comunidad en una novela alucinante, valiente y muy caliente, digna de subirse a cualquier ring… Disfruten de la pelea (y de las reconciliaciones), y que gane el mejor”.

Sobre el autor Santiago Idiart nació en Tandil en 1980. Es profesor en Letras, graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se inició como escritor en su adolescencia, colaborando con diarios de su ciudad natal, como El Eco de Tandil y Nueva Era, e integrando diversas antologías poéticas, como Ardiente ráfaga íntima (1997) y Canción de primavera (1997). Publicó, entre otros, las siguiente novelas y libros de relatos: Hernán y los neonazis (2020), La balada de la piedra que latía (2020), Los monstruos son los otros (2021), El banquete de los osos (2024) y El pastor es mi señor: relatos homoeróticos (2026). En 2025 fue reconocido como Embajador cultural LGBTIQ+ de la ciudad de Tandil por la ONG Convivencia en Diversidad, organización afiliada a la Federación Argentina LGBT y a la CTA.R.