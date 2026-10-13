Santa Lucía: Abel Zabala fue declarado Ciudadano Ilustre del partido de San Pedro

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El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el reconocimiento al docente, investigador y escritor por su aporte a la cultura popular, la identidad nacional y la preservación de la tradición oral.

El profesor Abel Zabala fue declarado Ciudadano Ilustre del partido de San Pedro por decisión unánime del Concejo Deliberante, durante una sesión realizada este jueves en Santa Lucía. Agrónomo, investigador, escritor y docente, construyó una trayectoria de más de seis décadas dedicada a preservar y difundir la poesía oral improvisada en Argentina y el Río de la Plata.

Abel Zabala, una trayectoria ligada a la educación y la cultura de San Pedro Nacido en Urdampilleta, partido de Bolívar, Zabala eligió Santa Lucía como lugar de residencia desde los 21 años y se convirtió en una figura central de la comunidad. Como docente y rector del Instituto Agrotécnico Margarita O'Farrell de Maguire, dejó una huella que trascendió la enseñanza académica y estuvo marcada por la formación humana.

La iniciativa para distinguirlo fue presentada por el bloque de Fuerza Patria y recibió el respaldo unánime de los concejales. El reconocimiento pone en valor una vida dedicada a la educación, la investigación y la construcción de la identidad cultural de la región.

A lo largo de su trayectoria, Zabala también se desempeñó como director de Cultura de la Municipalidad de San Pedro y vicepresidente del Centro de Estudios Históricos, espacios desde los cuales contribuyó al desarrollo y la difusión del patrimonio local.

Más de 60 años de investigación sobre la payada y la poesía popular Uno de los principales aportes de Zabala es su trabajo de investigación y difusión de la poesía oral improvisada. Durante más de 60 años recopiló documentos, grabaciones y bibliografía que conforman un importante archivo sobre la décima popular y sus distintas variantes.

Su labor abarcó Argentina, el Río de la Plata y otros países de Hispanoamérica. Ese material se convirtió en una referencia para investigadores, académicos y universidades de América y Europa interesados en las expresiones de la tradición oral.

Admirador de la payada y de las distintas formas de improvisación, Zabala siguió la evolución de este arte desde figuras históricas como Gabino Ezeiza hasta las nuevas generaciones que mantienen viva la práctica de cruzar versos. En ese recorrido cultivó vínculos de amistad con reconocidos exponentes, entre ellos el sampedrino Roberto Ayrala, el uruguayo José Curbelo y Marta Suint.

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Además, integra la Academia Provincial de Folklore y la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas. Como escritor, publicó obras como Retoños de Tiempo, Caminé con ellos, Voces perdurables, Al son de la rústica cuerda y Memoria, palabra verso, títulos vinculados con la memoria, la palabra y las expresiones culturales populares.

Un reconocimiento a su aporte al patrimonio cultural argentino La trayectoria de Zabala recibió numerosas distinciones a lo largo de los años. Entre las instituciones que reconocieron su trabajo se encuentran las cámaras de Diputados de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, el Senado de Santa Fe y distintas entidades académicas y culturales, que destacaron su aporte como embajador cultural y personalidad relevante.

Desde el Concejo Deliberante señalaron que la declaración de Ciudadano Ilustre busca «poner en valor el trabajo silencioso y sostenido de quienes resguardan la memoria y el patrimonio de los pueblos».

La entrega formal del reconocimiento se realizará en un acto cuya fecha todavía debe confirmarse. En esa oportunidad, Zabala recibirá el diploma de honor, la medalla de la ciudad y el decreto que oficializa su designación.