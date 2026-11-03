San Pedro y la región, bajo alerta amarillo por tormentas fuertes para este martes
El SMN anticipó lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante las primeras horas de la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para San Pedro y la región durante las primeras horas de la tarde de este martes. El pronóstico advierte sobre la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y eventual caída de granizo.
Alerta amarillo por tormentas: qué se espera para este martes
De acuerdo con el informe del organismo nacional, el área de cobertura será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar fuerza considerable.
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Entre los fenómenos previstos se destacan las ráfagas intensas de viento, la frecuente actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo de manera puntual. Las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones durante el desarrollo de las tormentas.
Además, el SMN estimó que las precipitaciones acumuladas oscilarán entre los 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada.
Defensa Civil difundió recomendaciones ante las tormentas
La advertencia meteorológica fue replicada por la Dirección de Defensa Civil de San Pedro, desde donde solicitaron a los vecinos extremar las medidas de prevención ante la llegada de las condiciones climáticas adversas.
Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar la circulación innecesaria mientras se desarrollen las tormentas, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.
También se aconseja asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento y revisar que los desagües y pluviales domiciliarios se encuentren limpios para facilitar el escurrimiento del agua.
Qué precauciones tomar durante el alerta meteorológico
Ante la posibilidad de tormentas fuertes, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.
También es importante permanecer en lugares seguros, alejarse de árboles y postes de electricidad durante las ráfagas y evitar refugiarse debajo de estructuras que puedan representar un riesgo.
El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños puntuales, por lo que se solicita a la población mantener las precauciones durante el período de vigencia de la advertencia.
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