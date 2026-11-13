> San Pedro: violento asalto, maniataron a dos mujeres y amenazaron a una adulta mayor de 92 años

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Tres mujeres fueron sorprendidas por delincuentes que ingresaron a una vivienda de Mitre y Caroni. Los asaltantes escaparon con joyas, celulares y otros elementos.

Un violento asalto se registró este jueves por la mañana en una vivienda ubicada en la intersección de Mitre y Caroni, en San Pedro. Cerca de las 8:30, dos delincuentes irrumpieron en la propiedad y sorprendieron a tres mujeres. Durante el robo, maniataron a una empleada y a una de las propietarias, mientras amenazaban a una adulta mayor de aproximadamente 92 años.

Cómo ingresaron los delincuentes a la vivienda De acuerdo con la reconstrucción inicial del episodio, los asaltantes llegaron hasta la propiedad a través de los techos de las viviendas linderas. Desde allí lograron acceder al patio trasero y posteriormente ingresaron al interior del inmueble, donde se encontraban las tres mujeres.

Una vez dentro, los delincuentes actuaron con violencia y redujeron a dos de las víctimas. Tanto la empleada como una de las propietarias fueron atadas, mientras que la tercera mujer, de avanzada edad, permaneció bajo las amenazas de los ladrones.

La situación generó momentos de extrema tensión para las víctimas, que quedaron a merced de los asaltantes mientras estos recorrían el lugar en busca de elementos de valor.

Qué se llevaron durante el violento asalto en San Pedro Durante el robo, los delincuentes lograron apoderarse de distintas pertenencias. Según la información conocida hasta el momento, entre los elementos sustraídos se encuentran joyas, dos teléfonos celulares y un recipiente de pintura.

Después de concretar el asalto, los sujetos abandonaron la vivienda y escaparon a pie. La secuencia de fuga habría comenzado por la zona de Pellegrini y Caroni, desde donde continuaron hasta llegar a Aulí.

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En ese sector, de acuerdo con las primeras reconstrucciones, un automóvil los esperaba en las inmediaciones del Hospital. La presunta participación de un vehículo en la fuga forma parte de los datos que deberán ser analizados por los investigadores para determinar cómo se organizó el hecho y establecer la identidad de los responsables.

Despliegue policial y peritajes para esclarecer el robo Uno de los momentos posteriores al asalto se produjo cuando los delincuentes ya se habían retirado. La mujer de aproximadamente 92 años consiguió desatar a las otras dos víctimas, que permanecían inmovilizadas dentro de la propiedad.

A partir de lo sucedido se desplegó un importante operativo policial en el lugar. Efectivos de distintas dependencias trabajaron en la vivienda para recabar información sobre el episodio, reconstruir los movimientos de los asaltantes y avanzar en las primeras actuaciones.

También intervino personal de Policía Científica, que realizó los peritajes correspondientes en busca de rastros y otros elementos que puedan resultar de utilidad para la investigación.