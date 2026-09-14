San Pedro: Sorpresivas heladas, preocupación por posibles daños en los cultivos

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La helada registrada durante la madrugada del domingo sorprendió a productores y especialistas, que ahora evalúan posibles daños en cultivos sensibles.

La madrugada del domingo dejó un marcado descenso de temperatura en San Pedro y la zona, con registros de hasta 2 grados bajo cero al momento de la salida del sol. El fenómeno no había sido anticipado por los pronósticos y generó preocupación entre productores, especialmente por los cultivos que atraviesan etapas sensibles.

La helada del domingo sorprendió a productores de San Pedro El ingeniero Gabriel Valentini, referente del INTA, explicó en declaraciones al programa Equipo de Radio que durante la primera jornada de frío las condiciones no habían representado un riesgo significativo para la producción.

Según detalló, la temperatura mínima se ubicó en torno a los 0,8 grados positivos y no descendió por debajo de cero a una altura de 1,5 metros. Si bien admitió que a nivel del suelo pudieron haberse registrado temperaturas negativas, consideró que en ese momento no se trató de una situación problemática para los cultivos.

El escenario cambió durante la madrugada del domingo, cuando se produjo un descenso térmico que no había sido previsto por los sistemas de seguimiento meteorológico.

Temperaturas bajo cero y posibles daños en los cultivos Valentini explicó que durante la noche se despejó completamente el cielo y, pese a la presencia de algo de viento, las temperaturas comenzaron a descender rápidamente. Cerca de las 4 de la madrugada se ubicaron por debajo de cero y al momento de la salida del sol llegaron a unos 2 grados bajo cero.

La situación genera especial atención en el sector productivo debido a que algunas variedades se encuentran actualmente en momentos sensibles de su desarrollo. Por ese motivo, el especialista señaló que todavía no puede descartarse la existencia de daños.

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“Puede haber daño, no lo podemos descartar porque hay variedades que están en un momento sensible”, sostuvo Valentini al analizar las posibles consecuencias de la helada.

Por qué la helada no pudo ser anticipada Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la rapidez con la que cambiaron las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el referente del INTA, durante la jornada previa no existían pronósticos que permitieran anticipar una helada con características como la registrada.

El especialista remarcó que los pronósticos meteorológicos representan probabilidades y que determinados cambios atmosféricos pueden producirse en períodos muy breves, dificultando la adopción de medidas preventivas.