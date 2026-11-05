> San Pedro: Sergio Salaya asumió como secretario de Seguridad y anunció una gestión territorial

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El funcionario reemplaza a Juan Carlos Agüero y planteó como objetivos fortalecer la prevención, coordinar acciones con las fuerzas policiales y mantener contacto con los vecinos.

05 de noviembre de 2026 a las 09:28 a. m.

05 de noviembre de 2026 a las 09:28 a. m.

Sergio Salaya asumió como nuevo secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, luego de prestar juramento ante el intendente Cecilio Salazar. El funcionario reemplaza a Juan Carlos Agüero y anticipó que su gestión estará enfocada en reforzar la presencia territorial, mejorar la articulación con las fuerzas de seguridad y sostener un vínculo permanente con la comunidad.

Cecilio Salazar le tomó juramento al nuevo secretario de Seguridad La ceremonia se realizó con la participación de integrantes del gabinete municipal, concejales, representantes de las distintas fuerzas de seguridad y trabajadores del área. De esta manera, quedó formalizada la incorporación de Salaya al equipo de gobierno y el inicio de una nueva etapa en la conducción de la Secretaría de Seguridad.

Durante el acto, el intendente Cecilio Salazar destacó la importancia de abordar las políticas de seguridad desde una perspectiva amplia, que involucre a distintos sectores de la sociedad, más allá de las diferencias políticas.

En ese sentido, remarcó que se trata de una responsabilidad que requiere compromiso, participación y trabajo conjunto para dar respuestas a las demandas de los vecinos.

Los objetivos de Sergio Salaya para la nueva gestión Por su parte, el flamante secretario agradeció la confianza del intendente y manifestó su compromiso de desarrollar una tarea articulada con las fuerzas de seguridad y las distintas dependencias municipales.

Entre los principales lineamientos que planteó para su gestión, Salaya hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el trabajo territorial, mejorar la coordinación de las intervenciones y mantener una presencia activa en los distintos sectores de la ciudad.

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El funcionario consideró fundamental que el área tenga un contacto permanente con la comunidad, de manera de conocer las problemáticas de cada barrio y avanzar en respuestas vinculadas con la prevención y la seguridad.

El recambio en la Secretaría de Seguridad de San Pedro La designación de Salaya se produce tras la salida de Juan Carlos Agüero, quien había ocupado el cargo durante aproximadamente tres meses.

Con este cambio, el gobierno de Cecilio Salazar busca darle continuidad a las políticas del área, pero con una nueva conducción y una impronta centrada en la presencia territorial y el trabajo coordinado.