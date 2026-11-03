San Pedro: Santa Lucía puso en marcha la 32ª Semana de la Juventud con actividades deportivas y culturales

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La tradicional celebración se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre con competencias deportivas, teatro, feria de ciencias, música y propuestas recreativas para los jóvenes.

La localidad de Santa Lucía, partido de San Pedro, comenzó este lunes la 32ª edición de la Semana de la Juventud, una celebración que reúne a estudiantes e instituciones educativas en torno a una variada agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas. La propuesta se desarrollará hasta el viernes 6 de noviembre y tendrá distintos escenarios de participación comunitaria.

Una semana de actividades para los jóvenes de Santa Lucía La jornada inaugural comenzó con encuentros deportivos en la Escuela de Educación Secundaria N.º 1, donde se desarrollaron competencias durante los turnos mañana y tarde.

La programación continuó por la noche, desde las 20.30, en las instalaciones del Instituto Margarita O'Farrel, con una propuesta cinematográfica temática denominada "Noche de terror".

La iniciativa forma parte de una celebración que, a lo largo de sus 32 ediciones, se consolidó como un espacio de encuentro para los jóvenes de Santa Lucía, con actividades que promueven la integración, el compañerismo y la participación de la comunidad educativa.

Teatro, deportes y feria de ciencias: la agenda hasta el jueves El martes 3 continuará la actividad deportiva en la Escuela de Educación Secundaria N.º 1, de 8.00 a 12.00. Por la tarde, entre las 13.30 y las 16.00, se disputarán encuentros de fútbol en la cancha del Instituto. La jornada tendrá además una propuesta teatral a las 20.30 en la Casa del Teatro, con la presentación de la obra "Bienvenido a la Roca".

El miércoles 4, las competencias deportivas se trasladarán al predio de la piscina del Centro Deportivo Central Córdoba (CDCC). Las actividades se realizarán tanto por la mañana, de 8.00 a 12.00, como por la tarde, de 13.30 a 16.00. Por la noche, la Casa del Teatro recibirá la función de "Las cosas tienen que durar", prevista para las 20.30.

Para el jueves 5 está prevista una nueva jornada deportiva, de 8.30 a 12.00, en la cancha del Instituto. También habrá juegos de mente entre las 13.30 y las 16.00 en la Escuela de Educación Secundaria N.º 1.

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Uno de los puntos destacados de ese día será la Feria de Ciencia y de Arte, que funcionará en la misma institución educativa en dos turnos: de 9.00 a 12.00 y de 13.00 a 16.00.

El cierre de la jornada llegará a las 20.30 con el festival musical "Vamos las bandas", que se realizará en el sector de la Casa del Teatro y la Estación de Trenes. Durante el encuentro habrá servicio de cantina a beneficio de la Comisión de Fútbol Infantil.

El viernes será el cierre de la Semana de la Juventud La 32ª edición de la Semana de la Juventud finalizará el viernes 6 de noviembre en el predio del Centro Deportivo Central Córdoba, donde se desarrollará una jornada extendida de 8.30 a 17.00.

El encuentro de cierre incluirá juegos recreativos, una hamburguesada, intervenciones musicales y distintas actividades sorpresa destinadas a las delegaciones participantes.

Además, se realizará la ceremonia de premiación, uno de los momentos centrales de la jornada final, en la que se reconocerá la participación de los jóvenes en las distintas propuestas desarrolladas durante la semana.