San Pedro: Postergaron la Fiesta de las Colectividades por las lluvias

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La celebración se realizará el 7, 8 y 9 de noviembre en el Paseo Público Municipal, con entrada libre y gratuita y propuestas gastronómicas y culturales.

La Fiesta de las Colectividades de San Pedro fue reprogramada debido a las intensas lluvias y a los pronósticos de nuevas precipitaciones. La Municipalidad confirmó que el evento se realizará el 7, 8 y 9 de noviembre en el Paseo Público Municipal, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos y comidas típicas.

La Fiesta de las Colectividades se realizará en noviembre La decisión de postergar el encuentro fue adoptada por las autoridades organizadoras ante las condiciones meteorológicas desfavorables registradas durante las últimas horas y la previsión de nuevas lluvias para los próximos días.

El cambio de fecha busca garantizar la seguridad de los asistentes, artistas, expositores y trabajadores que forman parte de la celebración, además de permitir que las distintas actividades puedan desarrollarse en mejores condiciones.

De esta manera, la tradicional fiesta mantendrá su sede en el Paseo Público Municipal, uno de los espacios elegidos para los encuentros culturales y recreativos de San Pedro. La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas.

Música, comidas típicas y propuestas culturales La programación contempla espectáculos musicales, presentaciones artísticas y actividades culturales destinadas a mostrar las costumbres y tradiciones de las distintas colectividades que integran la comunidad sampedrina.

Uno de los principales atractivos será la propuesta gastronómica, con puestos de comidas típicas que permitirán al público conocer sabores representativos de diferentes culturas. También habrá espacios destinados a artesanos y stands de emprendedores, que completarán la oferta recreativa y comercial.

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La celebración contará con la participación de artistas locales y regionales, en una propuesta que busca reunir a familias, vecinos y visitantes alrededor de la diversidad cultural.

San Pedro prepara una nueva edición de la fiesta Con las nuevas fechas confirmadas para el 7, 8 y 9 de noviembre, la organización continuará con los preparativos para llevar adelante el evento en el predio ribereño.

La postergación modifica el calendario original, pero mantiene la propuesta de ofrecer tres jornadas de actividades culturales, música y gastronomía con acceso gratuito para toda la comunidad.