San Pedro: Nacho Bolzi debutó con la selección bonaerense en el Argentino Sub 14 de Vóley
El sampedrino de 13 años integró el equipo bonaerense que participa del Campeonato Argentino Sub 14 en Resistencia.
El voleibolista de la ciudad de San Pedro, Ignacio “Nacho” Bolzi, tuvo su debut oficial con la selección de la provincia de Buenos Aires en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14, que comenzó este martes en Resistencia, Chaco. El jugador del Club Náutico disputó la primera jornada del certamen nacional con un triunfo y una derrota.
Nacho Bolzi debutó con la selección de Buenos Aires
Bolzi, de apenas 13 años, fue incluido en la nómina definitiva de 14 jugadores que representan a la provincia de Buenos Aires en el torneo nacional. El sampedrino se desempeña como punta y atraviesa un importante crecimiento deportivo desde sus comienzos en la disciplina.
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Su convocatoria representa un reconocimiento a la evolución que tuvo en los últimos tiempos, tanto desde el aspecto técnico como físico, y le permitió dar un nuevo paso en su carrera dentro del vóley.
Triunfo ante Formosa y derrota frente a Misiones
El seleccionado bonaerense tuvo una jornada inaugural con dos partidos. En su primera presentación consiguió una ajustada victoria ante Formosa por 3 a 2, en un encuentro que debió definirse en el tie-break.
Más tarde, el equipo de Buenos Aires volvió a presentarse y esta vez no pudo repetir el resultado. Misiones se impuso por 3 a 1 y se quedó con el segundo compromiso de la jornada.
El Campeonato Argentino Sub 14 continúa en Resistencia
El Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14 reúne a representativos provinciales y se desarrolla durante esta semana en la ciudad de Resistencia, con los equipos afrontando la fase de grupos antes de avanzar hacia las instancias definitorias.
Para Bolzi, la participación significa además su primera experiencia oficial con una selección provincial. El jugador del Club Náutico buscará continuar sumando minutos y experiencia en una competencia que reúne a jóvenes talentos del vóley de distintos puntos del país.