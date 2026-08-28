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San Pedro: Nacho Bolzi debutó con la selección bonaerense en el Argentino Sub 14 de Vóley

El sampedrino de 13 años integró el equipo bonaerense que participa del Campeonato Argentino Sub 14 en Resistencia.

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28 de agosto de 2026 a las 07:15 p. m.
San Pedro: Nacho Bolzi debutó con la selección bonaerense en el Argentino Sub 14 de Vóley

El voleibolista de la ciudad de San Pedro, Ignacio “Nacho” Bolzi, tuvo su debut oficial con la selección de la provincia de Buenos Aires en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14, que comenzó este martes en Resistencia, Chaco. El jugador del Club Náutico disputó la primera jornada del certamen nacional con un triunfo y una derrota.

Nacho Bolzi debutó con la selección de Buenos Aires

Bolzi, de apenas 13 años, fue incluido en la nómina definitiva de 14 jugadores que representan a la provincia de Buenos Aires en el torneo nacional. El sampedrino se desempeña como punta y atraviesa un importante crecimiento deportivo desde sus comienzos en la disciplina.

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Más tarde, el equipo de Buenos Aires volvió a presentarse y esta vez no pudo repetir el resultado. Misiones se impuso por 3 a 1 y se quedó con el segundo compromiso de la jornada.

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El Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14 reúne a representativos provinciales y se desarrolla durante esta semana en la ciudad de Resistencia, con los equipos afrontando la fase de grupos antes de avanzar hacia las instancias definitorias.

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Para Bolzi, la participación significa además su primera experiencia oficial con una selección provincial. El jugador del Club Náutico buscará continuar sumando minutos y experiencia en una competencia que reúne a jóvenes talentos del vóley de distintos puntos del país.

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