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San Pedro: La Sociedad Rural pidió convocar a la Comisión de Emergencia por la creciente del Paraná

La entidad solicitó al intendente Cecilio Salazar una reunión para coordinar medidas preventivas ante el avance del río, que pone en riesgo a unos 120 productores ganaderos.

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20 de octubre de 2026 a las 08:24 a. m.
La entidad rural pidió a Cecilio Salazar que convoque a la Comisión de Emergencia Local ante el riesgo de anegamientos que afecta a unos 120 productores ganaderos de la región.
Foto: notisanpedro.com.ar

La Sociedad Rural de San Pedro solicitó formalmente al intendente Cecilio Salazar que convoque a la Comisión de Emergencia Local para coordinar acciones preventivas frente a la sostenida creciente del río Paraná. La entidad advirtió sobre la situación de los establecimientos ganaderos ubicados en zonas expuestas a posibles anegamientos.

La Sociedad Rural pidió una reunión urgente al Municipio

La presentación fue realizada este lunes y quedó registrada en la mesa de entradas municipal bajo el expediente NO-2026-00018181-MUNISPE-MEENSG. A través de esa solicitud, la organización ruralista planteó la necesidad de reunir a los sectores involucrados para evaluar el escenario hídrico y definir medidas de prevención.

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El pedido fue dirigido al jefe comunal, Cecilio Salazar, con el objetivo de avanzar en una respuesta coordinada ante la evolución del nivel del río Paraná y sus posibles consecuencias sobre la actividad agropecuaria del partido.

La creciente del Paraná preocupa a 120 productores ganaderos

Según informó la entidad, se estima que cerca de 120 productores ganaderos de la región tienen establecimientos o rodeos en áreas con alto riesgo de anegamiento. La situación genera preocupación en el sector por las dificultades que podría ocasionar el avance del agua sobre los campos y las explotaciones rurales.

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La presencia de animales en zonas expuestas a inundaciones plantea la necesidad de anticipar medidas para reducir los riesgos y organizar eventuales acciones de traslado, asistencia y protección de los rodeos, de acuerdo con las condiciones que presente la creciente.

Qué medidas preventivas reclama el sector rural

En la nota presentada ante el Municipio, los representantes de la Sociedad Rural remarcaron la importancia de articular acciones de acompañamiento operativo y asistencia logística para mitigar el impacto del fenómeno hídrico sobre la producción ganadera local.

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La convocatoria a la Comisión de Emergencia Local permitiría reunir a los actores involucrados para analizar la situación y coordinar respuestas ante posibles complicaciones. Por el momento, el pedido de la entidad apunta a impulsar una instancia de trabajo preventivo frente a la evolución de la creciente del Paraná y los riesgos para los productores de San Pedro.

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