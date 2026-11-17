> San Pedro: inspeccionaron cuatro locales nocturnos de la ciudad y no detectaron irregularidades

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Los operativos estuvieron a cargo del GTO y de la Estación de Policía Comunal. Los controles se realizaron en La Susana, La Fernetería, Dubai y Hollywood, en el marco de la Ley 14.050.

Personal policial realizó inspecciones en cuatro establecimientos nocturnos de San Pedro con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente que regula la actividad de estos espacios. Los procedimientos estuvieron a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Estación de Policía Comunal (EPC), y finalizaron sin infracciones ni clausuras.

Controles policiales en cuatro locales nocturnos de San Pedro Los operativos se llevaron adelante en los establecimientos La Susana, La Fernetería, Dubai y Hollywood, donde los efectivos realizaron las correspondientes inspecciones para comprobar que los comercios desarrollaran sus actividades de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley 14.050.

La normativa provincial establece las condiciones que deben cumplir los establecimientos destinados a actividades recreativas y de esparcimiento nocturno, contemplando distintos aspectos vinculados con su funcionamiento.

Durante los procedimientos, el personal policial verificó las condiciones de los locales y el cumplimiento de las exigencias previstas para este tipo de actividades. Las tareas formaron parte de los controles preventivos que se desarrollan en el ámbito de la jurisdicción de San Pedro.

Qué establece la Ley 14.050 para los establecimientos nocturnos La Ley 14.050 de la provincia de Buenos Aires regula diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de locales bailables y establecimientos de esparcimiento nocturno.

Entre sus disposiciones contempla requisitos vinculados con los horarios de actividad, las condiciones de funcionamiento y las obligaciones que deben cumplir los responsables de los comercios habilitados para recibir público.

Este tipo de inspecciones apunta a verificar que los establecimientos se ajusten a las exigencias legales y administrativas, además de contribuir a prevenir situaciones que puedan representar riesgos para quienes concurren a estos espacios.

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Los controles también permiten detectar eventuales incumplimientos que, de acuerdo con su gravedad, pueden derivar en actuaciones administrativas, sanciones o medidas de clausura.

Los procedimientos finalizaron sin clausuras ni infracciones De acuerdo con la información policial difundida sobre los operativos, las inspecciones realizadas en La Susana, La Fernetería, Dubai y Hollywood no permitieron detectar irregularidades.

Como consecuencia, ninguno de los cuatro establecimientos fue clausurado y los procedimientos finalizaron sin que se informaran medidas restrictivas sobre su funcionamiento.

La intervención del Grupo Táctico Operativo y de la Estación de Policía Comunal se enmarcó en las tareas de fiscalización y prevención que se llevan adelante en San Pedro para controlar la actividad de los espacios nocturnos.