> San Pedro inauguró el Centro de Formación Integral N.º 1 para fortalecer la educación especial

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El nuevo establecimiento busca fortalecer las trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes, promover su autonomía y brindar herramientas para la formación laboral y la inclusión social.

San Pedro cuenta con un nuevo espacio destinado a fortalecer la educación especial y ampliar las oportunidades de formación e inclusión. Este lunes quedó formalmente inaugurado el Centro de Formación Integral (CFI) N.º 1, una institución que apunta a acompañar las trayectorias pedagógicas de adolescentes y jóvenes, desarrollar su autonomía y ofrecer herramientas para facilitar su futura inserción en el mundo del trabajo.

Un nuevo espacio para la educación especial en San Pedro El acto de inauguración se realizó en las instalaciones donde anteriormente funcionaba parte de la Escuela de Educación Especial N.º 502 y contó con la presencia de autoridades municipales, representantes del sistema educativo provincial y distrital, integrantes de la comunidad educativa, alumnos y familiares.

La puesta en funcionamiento del Centro de Formación Integral representa un nuevo paso para ampliar las propuestas educativas destinadas a personas con discapacidad, con una modalidad que busca dar continuidad a los aprendizajes y acompañar el desarrollo de habilidades personales y sociales.

La representación del Departamento Ejecutivo municipal estuvo encabezada por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; y el subsecretario de Producción, Industria y Comercio, Ariel Álvarez.

Autoridades educativas participaron de la inauguración del CFI N.º 1 La jornada contó con la presencia del director provincial de Educación Especial, Sebastián Urquiza, quien estuvo acompañado por los asesores Leandro Pérez y Gabriel Michalca.

También participaron la inspectora jefa distrital, Lorena López; el presidente del Consejo Escolar, Nazareno Zitta; la inspectora de la modalidad, Gisela Henrich; la directora del nuevo establecimiento, Karina Bracco; y el secretario de Asuntos Docentes, Leonardo Pascual.

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Además, asistieron consejeros escolares, inspectores, representantes gremiales, equipos directivos, auxiliares, estudiantes y familias, en una convocatoria que reunió a distintos sectores vinculados con la educación especial en el distrito.

Formación para el trabajo e inclusión social: los objetivos del nuevo establecimiento Uno de los aspectos centrales de la propuesta pedagógica del Centro de Formación Integral será la articulación entre la formación general y la adquisición de conocimientos prácticos. El objetivo es que los estudiantes puedan desarrollar capacidades, incorporar herramientas y fortalecer habilidades que favorezcan una mayor autonomía en su vida cotidiana.

En ese sentido, la formación para el trabajo ocupará un lugar importante dentro del proyecto institucional, con propuestas orientadas a generar mejores condiciones para la inclusión laboral y la participación social de los adolescentes y jóvenes.

Durante el acto también se confirmó la creación e incorporación de ocho nuevos cargos, destinados a garantizar el funcionamiento operativo y pedagógico del establecimiento.