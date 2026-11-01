San Pedro inaugurará un nuevo Centro de Formación Integral en el anexo de la Escuela 502

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El establecimiento funcionará en avenida Sarmiento 1001 y ofrecerá formación educativa y talleres de oficios para jóvenes con discapacidad.

Este lunes se realizará el acto oficial de apertura del Centro de Formación Integral (CFI) Nº 1 de San Pedro, un nuevo espacio educativo que funcionará como anexo de la Escuela de Educación Especial Nº 502. La ceremonia está prevista para las 10:00 en el edificio ubicado en avenida Sarmiento 1001.

Un nuevo espacio para la educación especial en San Pedro La puesta en funcionamiento del Centro de Formación Integral representa una nueva alternativa dentro de la modalidad de educación especial del sistema educativo bonaerense, destinada a garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes.

Los CFI están orientados a estudiantes de entre 14 y 21 años con discapacidad intelectual o del desarrollo que hayan finalizado el nivel primario. Su objetivo es ofrecer una propuesta educativa que contemple tanto la formación general como el desarrollo de habilidades para desenvolverse con mayor autonomía en la vida cotidiana.

Las autoridades municipales y educativas extendieron la invitación a la comunidad para participar del acto inaugural y acompañar la apertura de esta nueva institución.

Talleres de oficios para fortalecer la autonomía Uno de los aspectos centrales de la propuesta pedagógica será la incorporación de talleres prácticos destinados a brindar conocimientos y herramientas para el desarrollo de distintas actividades laborales.

Entre las opciones previstas se encuentran gastronomía, huerta, carpintería, informática y servicios. Estas propuestas estarán articuladas con los contenidos de formación general, con el propósito de ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

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La capacitación en oficios permitirá trabajar sobre habilidades prácticas, promover la independencia y acercar a los jóvenes a diferentes experiencias vinculadas con el mundo del trabajo.

Inclusión social y oportunidades de inserción laboral La creación del CFI Nº 1 apunta a fortalecer las políticas de inclusión educativa y social, generando un espacio en el que los estudiantes puedan continuar su formación después de completar la educación primaria.

A través de una enseñanza que combine conocimientos generales y capacitación práctica, la institución buscará favorecer el desarrollo de capacidades individuales y ofrecer herramientas que contribuyan a una futura inserción socio-laboral.