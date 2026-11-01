> San Nicolás: Revolucionarte tendrá su cuarta edición este domingo en el Teatro Municipal

San Nicolás

El festival reunirá distintas expresiones artísticas y culturales el 1 de noviembre, desde las 20, en el Teatro Municipal Rafael de Aguiar, con una propuesta abierta a la comunidad.

La ciudad de San Nicolás se prepara para vivir una nueva jornada dedicada al arte y la cultura con la realización de la cuarta edición de Revolucionarte. El festival tendrá lugar este domingo 1 de noviembre, a partir de las 20, en el Teatro Municipal Rafael de Aguiar, ubicado en De la Nación 346, donde se desarrollará un encuentro que busca reunir diferentes expresiones artísticas en un mismo escenario.

Revolucionarte vuelve a reunir distintas expresiones artísticas en San Nicolás La propuesta tendrá como escenario al Teatro Municipal Rafael de Aguiar, uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad. Allí se llevará adelante una nueva edición de Revolucionarte, un festival que llega a su cuarta convocatoria y que propone generar un ámbito de encuentro para el arte, la creatividad y la participación cultural.

A través de esta iniciativa, el público podrá acercarse a una propuesta que busca poner en valor las distintas manifestaciones artísticas y ofrecer un espacio para que quienes desarrollan actividades vinculadas con la cultura puedan compartir sus expresiones.

La continuidad del festival hasta alcanzar su cuarta edición representa una nueva oportunidad para fortalecer este tipo de encuentros, que permiten acercar el arte a la comunidad y ampliar las alternativas culturales disponibles en la ciudad.

El Teatro Municipal Rafael de Aguiar será el escenario del encuentro La actividad se realizará en el Teatro Municipal Rafael de Aguiar, ubicado en De la Nación 346, un lugar emblemático de la vida cultural nicoleña que habitualmente recibe espectáculos, presentaciones y diferentes propuestas destinadas a los vecinos.

La elección de este espacio permitirá desarrollar el encuentro en un ámbito especialmente vinculado con la actividad artística y cultural de San Nicolás. La convocatoria está prevista para las 20, por lo que el festival se incorporará a las propuestas del fin de semana para quienes quieran disfrutar de una alternativa diferente.

Revolucionarte apunta a generar un espacio de intercambio entre artistas y público, con el objetivo de que distintas disciplinas y expresiones encuentren un lugar para mostrarse y compartir sus producciones.

Cuarta edición de Revolucionarte: fecha, horario y lugar La nueva edición del festival se desarrollará este domingo 1 de noviembre de 2026 y tendrá como punto de encuentro el Teatro Municipal Rafael de Aguiar. La actividad comenzará a las 20 y estará vinculada con distintas manifestaciones del arte y la cultura.

De esta manera, San Nicolás sumará una nueva propuesta a su agenda cultural, con una iniciativa que alcanza su cuarta edición y que invita a vecinos y visitantes a participar de una jornada dedicada a la creatividad y las expresiones artísticas.

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Datos del evento:

Festival: Revolucionarte, cuarta edición.

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

Horario: 20:00.

Lugar: Teatro Municipal Rafael de Aguiar.

Dirección: De la Nación 346, San Nicolás.