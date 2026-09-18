> San Pedro: Hospital Privado SADIV realizará controles gratuitos por el Día de la Sanidad

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La jornada será el lunes 21 de septiembre, de 9 a 13, con controles de signos vitales, peso y talla en San Pedro.

El Hospital Privado SADIV de San Pedro realizará el próximo lunes 21 de septiembre una jornada abierta a la comunidad para conmemorar el Día de la Sanidad. La propuesta estará enfocada en la prevención y el cuidado de la salud, con controles básicos gratuitos y asesoramiento para los vecinos que se acerquen.

Controles gratuitos de salud en San Pedro La actividad se desarrollará entre las 9:00 y las 13:00 en un stand instalado en la puerta principal del centro asistencial, ubicado en avenida Sarmiento 2795, en San Pedro.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder sin costo a controles de signos vitales, peso y talla. La iniciativa busca promover la incorporación de hábitos saludables y, al mismo tiempo, acercar controles básicos de salud a la comunidad.

Desde el Hospital Privado SADIV señalaron que la propuesta se enmarca en una acción de prevención y concientización, con el objetivo de generar un espacio de encuentro directo entre la institución y los vecinos.

Asesoramiento sobre carreras vinculadas a la salud Además de los controles gratuitos, quienes participen de la jornada podrán recibir información sobre la Oferta Académica 2027 del Instituto Superior de Formación Técnica SADIV.

El espacio estará destinado especialmente a las personas interesadas en conocer las diferentes alternativas de formación profesional relacionadas con el ámbito sanitario y las posibilidades educativas disponibles para el próximo año.

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De esta manera, la actividad combinará acciones de prevención sanitaria con información vinculada a la educación y capacitación de futuros profesionales del sector.

Una jornada de prevención y encuentro con la comunidad La celebración del Día de la Sanidad permitirá al Hospital Privado SADIV acercar una propuesta de servicio a los vecinos de San Pedro, con actividades gratuitas y abiertas durante la mañana.

Según destacaron desde la institución, el propósito es fortalecer el vínculo con la comunidad y promover la concientización sobre la importancia del cuidado de la salud pública, a partir del acceso a controles preventivos y de información útil.