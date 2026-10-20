San Pedro: Federico Bonvissutto se consagró campeón sudamericano con la Selección Argentina de vóley U19

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El entrenador y coordinador de vóley del Club Náutico San Pedro integró el cuerpo técnico de la Selección Argentina femenina, que ganó el torneo en Venezuela y clasificó al Mundial 2027.

Federico Bonvissutto, entrenador y coordinador de vóley del Club Náutico San Pedro, se consagró campeón sudamericano como segundo entrenador de la Selección Argentina femenina U19, conocida como Las Panteritas. El equipo nacional se quedó con el título en Venezuela tras ganar todos sus partidos y aseguró su clasificación al Campeonato Mundial de la categoría, previsto para 2027.

Las Panteritas ganaron el Sudamericano de manera invicta La Selección Argentina tuvo una actuación destacada durante el certamen continental, con un recorrido perfecto desde la fase de grupos. En esa instancia, el conjunto nacional consiguió victorias frente a Ecuador, Bolivia y Brasil, resultados que le permitieron avanzar con confianza hacia las etapas decisivas.

En semifinales, el equipo argentino superó al seleccionado anfitrión y se clasificó a la definición del campeonato. En la final, Las Panteritas ratificaron su superioridad ante Perú y se impusieron por un contundente 3 a 0 para quedarse con el título sudamericano.

Además de la consagración, el resultado le permitió al representativo nacional obtener el pasaje al Mundial U19 de 2027, un objetivo importante para el desarrollo de las jóvenes jugadoras argentinas.

Bonvissutto alcanzó la revancha deportiva tras el subcampeonato de 2024 Para Bonvissutto, el título representa un nuevo paso en su trayectoria dentro del vóley nacional e internacional. En la edición 2024 del Sudamericano, el entrenador había llegado a la final y obtenido el subcampeonato, una experiencia que ahora tuvo su recompensa con la conquista del campeonato continental.

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Su participación como segundo entrenador de Las Panteritas reafirma su crecimiento profesional y su presencia dentro de los cuerpos técnicos de las selecciones argentinas formativas, en paralelo con su trabajo cotidiano en el Club Náutico San Pedro.

Un logro histórico para el vóley del Club Náutico San Pedro La consagración también representa un acontecimiento significativo para la institución sampedrina. Según destacaron desde el club, no existen antecedentes de entrenadores o deportistas de Náutico que hayan obtenido un título de esta magnitud internacional en disciplinas de equipo.

Desde la entidad valoraron especialmente el reconocimiento deportivo alcanzado por Bonvissutto y su labor diaria en la formación de las categorías inferiores. Su trabajo como entrenador y coordinador de vóley combina la preparación deportiva con el acompañamiento de los jóvenes que forman parte de la institución.