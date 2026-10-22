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San Pedro entregó más de 600 plantas frutales a pequeños productores y emprendedores

La iniciativa municipal, realizada junto al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, busca fortalecer la producción local y acompañar a emprendedores de la región.

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22 de octubre de 2026 a las 01:40 p. m.
Pequeños productores y emprendedores del partido de San Pedro recibieron alrededor de 600 plantas frutales durante una jornada realizada en la Escuela Agraria de Río Tala.
Foto: eldiariodesanpedro.com.ar

El Municipio de San Pedro concretó una nueva entrega de aproximadamente 600 plantas frutales destinadas a pequeños productores y emprendedores. La distribución se realizó en la Escuela Agraria de Río Tala, en el marco de un programa conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción local.

Qué especies frutales recibieron los productores de San Pedro

La entrega incluyó ejemplares de distintas especies, entre ellas naranjas de ombligo, naranjas de jugo, limones, mandarinas, olivos, membrillos, peras y manzanas.

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La variedad de plantas busca brindar alternativas para el desarrollo de emprendimientos productivos y acompañar a quienes trabajan en el sector frutícola de la zona.

La actividad se llevó adelante en las instalaciones de la Escuela Agraria de Río Tala, donde se concretó la distribución de los ejemplares destinados a pequeños productores y emprendedores.

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El Municipio y la Provincia trabajan para fortalecer la producción local

La iniciativa fue impulsada por la Subsecretaría de Producción, Industria y Comercio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico de San Pedro, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

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Esta cooperación forma parte de las acciones que el gobierno local desarrolla junto a la cartera provincial que conduce el ministro Javier Rodríguez, con el objetivo de acompañar al sector productivo y promover el crecimiento de las actividades económicas regionales.

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Un programa de acompañamiento a pequeños productores y emprendedores

El programa contempla la provisión continua de insumos y herramientas para fortalecer la producción local y respaldar el desarrollo de emprendimientos.

A través de estas entregas, el Municipio busca acompañar a los pequeños productores y generar condiciones que favorezcan la continuidad y el crecimiento de sus actividades.

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La distribución de las más de 600 plantas frutales se suma a las iniciativas de trabajo conjunto entre el gobierno municipal y la Provincia destinadas a impulsar el sector productivo de San Pedro y su zona de influencia.

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