San Pedro: El Polo Universitario recibió a estudiantes que están por terminar la secundaria

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Alumnos del último año de la Escuela Secundaria N° 1 recorrieron el espacio educativo y recibieron información sobre carreras, talleres y propuestas de formación gratuita.

Estudiantes que cursan el último año de la Escuela Secundaria N° 1 de Santa Lucía visitaron el Polo Universitario San Pedro (PUSAP), donde participaron de una jornada informativa destinada a conocer las alternativas de educación superior disponibles en la ciudad. La actividad estuvo orientada a acercar a los jóvenes a las distintas posibilidades de formación y acompañarlos en la elección de su futuro académico y profesional.

El Polo Universitario presentó su oferta académica a los estudiantes Durante la visita, el director de Educación, Alan Ocampo, junto con integrantes del equipo del Polo Universitario San Pedro, presentó la oferta académica vigente y brindó detalles sobre las diferentes propuestas educativas que se desarrollan en el establecimiento.

Los alumnos pudieron conocer las alternativas de formación disponibles, las características de las carreras y las posibilidades de continuar sus estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. También recibieron información sobre las herramientas de acompañamiento, los talleres y las actividades complementarias que forman parte de la propuesta educativa del PUSAP.

El encuentro permitió que los estudiantes se acercaran a un espacio que puede convertirse en una alternativa concreta para continuar su trayectoria educativa una vez finalizada la escuela secundaria. Además, tuvieron la posibilidad de interiorizarse sobre las distintas opciones y despejar inquietudes vinculadas con el ingreso y la continuidad de los estudios.

Orientación vocacional gratuita para quienes todavía no eligieron una carrera Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la presentación de un curso de Orientación Vocacional totalmente gratuito, destinado especialmente a aquellos jóvenes que todavía no tienen definido qué carrera estudiar o qué camino profesional desean seguir.

La propuesta representa una herramienta de acompañamiento para quienes atraviesan una etapa de decisiones importantes. Al finalizar la escuela secundaria, muchos estudiantes se enfrentan al desafío de elegir entre distintas alternativas educativas y laborales, una decisión que no siempre resulta sencilla.

En ese contexto, contar con espacios de orientación permite explorar intereses, reconocer habilidades y conocer diferentes campos de formación. El objetivo es que los jóvenes puedan tomar decisiones con mayor información y evaluar las posibilidades que mejor se relacionen con sus expectativas y proyectos personales.

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La posibilidad de acceder a este tipo de herramientas sin costo también busca evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para quienes necesitan acompañamiento al momento de definir su futuro.

Educación superior en San Pedro para promover el arraigo de los jóvenes La visita de los alumnos de Santa Lucía se enmarca en las acciones destinadas a acercar las propuestas de educación superior a los estudiantes de las distintas localidades del partido y dar a conocer las oportunidades disponibles dentro de San Pedro.

La presencia del Polo Universitario constituye una alternativa para quienes desean continuar una carrera o realizar capacitaciones sin tener que afrontar necesariamente los gastos y las dificultades que implica trasladarse a otros centros urbanos para estudiar.

Desde el ámbito educativo destacan la importancia de contar con propuestas gratuitas y de calidad que amplíen las posibilidades de acceso a la formación superior. En ese sentido, el desarrollo de la oferta académica local también contribuye a fortalecer el arraigo, ya que permite que los jóvenes puedan proyectar su futuro educativo y laboral sin alejarse de su ciudad o de su entorno familiar.