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San Pedro: el Departamento Ejecutivo pidió una prórroga para presentar el Presupuesto 2027

El Gobierno municipal solicitó extender el plazo hasta el 7 de diciembre para elevar el proyecto al Concejo Deliberante. La coparticipación representa cerca del 80% de los recursos locales.

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04 de noviembre de 2026 a las 08:19 a. m.
La petición fundamenta el pedido en la conveniencia de aguardar definiciones clave por parte de los gobiernos provincial y nacional.
Foto: Google

El Ejecutivo de San Pedro solicitó formalmente al Concejo Deliberante una prórroga para presentar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2027. La decisión responde a la necesidad de contar con definiciones económicas de los gobiernos nacional y provincial antes de establecer las previsiones financieras del municipio.

Por qué San Pedro pidió una prórroga para el Presupuesto 2027

El pedido fue dirigido al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, y se fundamenta en las facultades previstas por el artículo 36 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

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Entre los argumentos expuestos, el Ejecutivo señaló que el escenario macroeconómico actual requiere actuar con prudencia y disponer de información precisa sobre las proyecciones presupuestarias de las administraciones nacional y bonaerense.

En ese sentido, el Gobierno local considera necesario aguardar las definiciones oficiales antes de completar el proyecto que establecerá los recursos y gastos previstos para el próximo año.

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La coparticipación representa el 80% de los recursos municipales

Uno de los principales motivos de la solicitud está relacionado con la dependencia financiera del municipio respecto de los fondos que recibe de otras jurisdicciones.

Según detallaron desde la comuna, la coparticipación y los giros de recursos provenientes de los gobiernos nacional y provincial representan actualmente cerca del 80 por ciento de los ingresos globales del Municipio de San Pedro.

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Por ese motivo, conocer con mayor precisión los montos y las proyecciones de esos aportes resulta fundamental para elaborar un presupuesto que contemple las posibilidades reales de financiamiento y las necesidades de la administración municipal.

Cuándo presentarán el Presupuesto 2027 en el Concejo Deliberante

De acuerdo con los fundamentos incluidos en la presentación, los datos oficiales correspondientes a las transferencias y proyecciones presupuestarias de Nación y Provincia serán informados formalmente durante noviembre.

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A partir de ese cronograma, el Departamento Ejecutivo reprogramó la elevación del proyecto de ordenanza para el próximo 7 de diciembre.

De esta manera, el Concejo Deliberante de San Pedro deberá esperar hasta esa fecha para recibir la iniciativa que establecerá el esquema de gastos y recursos municipales para el ejercicio 2027.

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