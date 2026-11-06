San Pedro: el Club Náutico entregó a LALCEC lo recaudado en la jornada de Octubre Rosa

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La iniciativa solidaria se realizó el domingo 25 de octubre y combinó deporte y concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama.

El Club Náutico San Pedro concretó este jueves la entrega de los fondos recaudados durante la jornada solidaria y deportiva de Octubre Rosa, realizada el pasado 25 de octubre. Lo obtenido fue destinado a la filial local de LALCEC, en reconocimiento a su trabajo de prevención, concientización y asistencia a personas de la comunidad.

El Club Náutico entregó los fondos recaudados a LALCEC San Pedro El acto se desarrolló durante la tarde del jueves en el Salón Social de la institución deportiva. Allí, el comodoro del Club Náutico, Mauricio Gugger, hizo entrega formal del cheque a las autoridades de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), filial San Pedro.

La delegación de la entidad estuvo encabezada por su presidenta, Cecilia Cappelletti, quien asistió acompañada por Silvana Orsi, Blanca Vélez y Gladys Mastroiani, integrantes de la comisión directiva.

De esta manera, se concretó el cierre de las actividades vinculadas a la campaña Octubre Rosa, una propuesta que tuvo como objetivo sumar recursos para la institución y, al mismo tiempo, promover la importancia de los controles médicos y la detección temprana del cáncer de mama.

Una jornada solidaria que unió deporte y concientización La actividad del domingo 25 de octubre fue organizada de manera conjunta por LALCEC San Pedro y el grupo de Running del Club Náutico. La convocatoria reunió la práctica deportiva y el compromiso comunitario en torno a una causa vinculada con la salud.

La propuesta permitió que vecinos y participantes se sumaran a una iniciativa que buscó trascender lo deportivo, utilizando la convocatoria para difundir información sobre la prevención y la importancia de realizar controles periódicos.

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Octubre Rosa es una campaña internacional que cada año busca generar conciencia sobre el cáncer de mama, fomentar el diagnóstico temprano y acercar información a la población sobre los cuidados y las herramientas disponibles para la prevención.

El Club Náutico busca repetir la iniciativa todos los años Desde la dirigencia del Club Náutico destacaron el trabajo articulado con LALCEC y manifestaron su intención de incorporar esta convocatoria al calendario institucional, con el objetivo de darle continuidad y convertirla en una actividad anual.

Por su parte, durante el encuentro también se puso en valor la tarea que desarrolla la filial local de LALCEC, tanto en materia de prevención como en el acompañamiento y la asistencia a personas que atraviesan situaciones vinculadas con la enfermedad.