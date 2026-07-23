San Pedro: El buque Port Pirie carga más de 31 mil toneladas de granos con destino a EE.UU.

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La embarcación de bandera singapurense llegó este jueves al puerto de San Pedro para embarcar soja, maíz y girasol con destino a Estados Unidos.

23 de julio de 2026 a las 11:00 a. m.

23 de julio de 2026 a las 11:00 a. m.

El puerto de la ciudad de San Pedro volvió a registrar un importante movimiento en su actividad agroexportadora con el arribo del buque Port Pirie. La embarcación de bandera singapurense inició este jueves las tareas de carga de más de 31.000 toneladas de granos que serán exportadas hacia los Estados Unidos.

El Port Pirie llegó al puerto de San Pedro para una nueva operación de exportación El carguero Port Pirie amarró durante las primeras horas de este jueves en el sector del elevador de las terminales operativas del puerto de San Pedro, donde comenzó la preparación de sus bodegas para recibir un importante cargamento destinado al comercio internacional.

La nave, que navega bajo bandera de Singapur, posee una eslora de 179 metros y arribó procedente de puertos de Brasil. Tras completar las maniobras de ingreso, se dio inicio a las tareas logísticas necesarias para concretar una nueva exportación de productos agroindustriales argentinos.

Más de 31.000 toneladas de soja, maíz y girasol rumbo a Estados Unidos La operatoria contempla la carga de aproximadamente 31.220 toneladas de granos, integradas por soja, maíz y girasol, tres de los principales productos que conforman la oferta exportable del país.

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Una vez finalizadas las tareas de estiba y control de la mercadería, el Port Pirie zarpará con destino a los Estados Unidos, consolidando una nueva operación comercial que fortalece la actividad portuaria y el movimiento del complejo agroexportador de la región.

El puerto de San Pedro mantiene un intenso movimiento agroexportador El ingreso de buques de gran porte para el embarque de granos continúa reflejando la importancia estratégica del puerto de San Pedro dentro del sistema logístico nacional. La terminal mantiene un flujo constante de operaciones vinculadas a la exportación de productos agrícolas, impulsando la actividad económica regional y generando movimiento para los distintos servicios asociados a la operatoria portuaria.