San Pedro: dos adolescentes de 13 años resultaron heridas tras un choque entre dos motos

Región

El siniestro vial ocurrió en 11 de Septiembre al 1082, en San Pedro. Cuatro mujeres que viajaban en los dos rodados fueron trasladadas al hospital local con lesiones leves.

10 de noviembre de 2026 a las 08:48 a. m.

10 de noviembre de 2026 a las 08:48 a. m.

Un nuevo accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas se registró este domingo en San Pedro y dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellas dos adolescentes de 13 años. El choque ocurrió en 11 de Septiembre al 1082 y motivó la intervención de los servicios de emergencia, que trasladaron a todas las ocupantes al hospital local.

Cómo fue el choque entre las dos motocicletas en San Pedro De acuerdo con la información disponible, el siniestro se produjo cuando dos motocicletas, en las que circulaban cuatro mujeres, colisionaron por causas que no fueron precisadas.

En uno de los vehículos se desplazaban dos adolescentes. La conductora tenía 14 años y viajaba acompañada por otra menor de 13. Ambas quedaron involucradas en el impacto y debieron recibir asistencia médica.

En la segunda motocicleta circulaban una joven de 18 años, que estaba al mando del rodado, y otra adolescente de 13 años que viajaba como acompañante.

La mecánica del accidente no fue detallada y tampoco se informaron, hasta el momento, las circunstancias que provocaron la colisión entre ambos vehículos.

Cuatro mujeres fueron trasladadas al hospital local Tras el impacto, las cuatro ocupantes de las motocicletas fueron asistidas y posteriormente trasladadas al hospital de San Pedro para ser evaluadas por el personal médico.

Seguí leyendo Región San Pedro celebró los 25 años de un descubrimiento clave para la paleontología bonaerense

Según se informó, todas presentaban lesiones de carácter leve. Ninguna de las involucradas sufrió heridas de gravedad, aunque fue necesario realizar el traslado sanitario para efectuar los controles correspondientes y determinar su estado de salud.

Las dos adolescentes de 13 años formaban parte del grupo de personas que debieron recibir atención médica como consecuencia del choque.

La preocupación por los accidentes de tránsito con motocicletas El episodio vuelve a poner en foco los siniestros viales que involucran a motocicletas, un tipo de vehículo que suele dejar a sus ocupantes más expuestos ante una colisión, debido a la falta de elementos de protección estructural.

En este caso, además, dos de las personas involucradas eran menores de edad y una de ellas conducía uno de los rodados con apenas 14 años.