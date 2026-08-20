San Pedro: Coordinan un protocolo preventivo para el eventual traslado de ganado desde las islas
Autoridades de San Pedro, SENASA y fuerzas de seguridad acordaron controles, documentación y puntos autorizados ante una eventual contingencia.
El Municipio de San Pedro avanzó en la definición de un protocolo preventivo para actuar ante un eventual traslado de ganado desde las islas. La medida contempla puntos de descarga autorizados, controles sobre la documentación, requisitos sanitarios y un esquema de fiscalización coordinado entre organismos municipales, SENASA y fuerzas de seguridad.
Protocolo para el traslado de ganado desde las islas
La reunión se desarrolló en la Casona de Turismo y fue coordinada por la Subsecretaría de Producción, Industria y Comercio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico.
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El objetivo fue establecer con anticipación las pautas que deberán cumplirse en caso de que sea necesario trasladar animales desde el sector insular hacia el territorio continental, de manera que las operaciones puedan realizarse de forma ordenada y bajo los controles correspondientes.
Durante el encuentro se repasaron las áreas que fueron delimitadas para la descarga del ganado. Entre los sitios previstos se encuentran el Puerto de San Pedro, Arenera del Litoral, San Pedro Arenas, Arenera Costa Río Tala S.R.L. y la firma Papel Prensa S.A.
Qué documentación deberán presentar los productores
Uno de los principales aspectos abordados estuvo relacionado con la documentación necesaria para concretar el traslado de los animales.
Los productores deberán contar con el Documento de Tránsito Electrónico (DTE), las correspondientes guías de traslado y los certificados de vacunación vigentes. También será requisito contar con la habilitación de las embarcaciones utilizadas para transportar el ganado.
Representantes de SENASA explicaron durante la jornada las pautas vinculadas con la emisión de los permisos y las exigencias sanitarias que deberán cumplirse en cada operación.
De esta manera, se busca que cualquier movimiento de hacienda pueda ser registrado y controlado desde el momento de la salida de las islas hasta su llegada a los puntos de descarga establecidos.
Fuerzas de seguridad coordinarán los controles
El esquema preventivo también contempla la participación de las fuerzas de seguridad, que tendrán intervención tanto durante la navegación como en los sectores terrestres donde se concrete la descarga de los animales.
La coordinación busca establecer un procedimiento común que permita responder rápidamente ante una eventual contingencia y garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y administrativas previstas.
De la reunión participaron el secretario de Seguridad, Juan Carlos Agüero; el subsecretario de Producción, Industria y Comercio, Ariel Álvarez; el coordinador de Producción, Hugo Ramírez, y personal del área municipal.
También estuvieron presentes Alejandro García, en representación de SENASA; Darío Tenorio, por el Comando de Prevención Rural (CPR), y David Cardoso, Pablo Ferreyra y Amancay Almagro, por Prefectura Naval Argentina.