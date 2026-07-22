San Pedro: COOPSER ratificó el reclamo por una deuda de $31 millones al desarrollo inmobiliario Azahar

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La cooperativa aseguró que las obras de electrificación fueron ejecutadas y reclamó el pago de más de $31 millones adeudados por el emprendimiento.

22 de julio de 2026 a las 09:24 a. m.

22 de julio de 2026 a las 09:24 a. m.

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales San Pedro Ltda. (COOPSER) ratificó públicamente su reclamo contra el desarrollo inmobiliario Azahar San Pedro por una deuda superior a los 31 millones de pesos correspondiente a obras de electrificación ya finalizadas. La entidad sostuvo que cumplió con todas las obligaciones asumidas y defendió la legalidad de su accionar.

COOPSER confirmó una deuda de más de $31 millones por obras ejecutadas Mediante un comunicado institucional, el Consejo de Administración de COOPSER explicó que en noviembre de 2023 firmó un convenio con la empresa Azahar San Pedro S.A., encabezada por Andrés Scazariello, para ejecutar la infraestructura eléctrica necesaria para el desarrollo del emprendimiento.

Según detalló la cooperativa, los presupuestos fueron presentados, aceptados y ejecutados conforme a las distintas etapas previstas en el contrato. Sin embargo, aseguró que aún permanece impago un saldo de $31.219.526,99, correspondiente a trabajos ya concluidos y puestos a disposición del loteo.

La entidad remarcó que los cuestionamientos sobre el costo de la obra aparecieron únicamente una vez finalizada la tercera etapa y cuando restaba cancelar el saldo pendiente, situación que considera incompatible con las condiciones originalmente aceptadas por ambas partes.

Irregularidades en los pagos y actuaciones ante OCEBA En el comunicado, COOPSER también hizo referencia a diversas irregularidades detectadas durante la ejecución del contrato. Entre ellas mencionó depósitos realizados mediante cheques de terceros que fueron rechazados por diferencias de endosos, defectos formales, falta de fondos e incluso denuncias de extravío o sustracción.

La cooperativa señaló que toda esa operatoria fue documentada mediante actas notariales y posteriormente reconocida por la propia empresa desarrolladora, deslindando responsabilidades sobre esos inconvenientes administrativos.

Respecto de la intervención del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), la institución afirmó haber participado de todas las inspecciones, audiencias y presentaciones requeridas, aportando documentación técnica, presupuestos y fundamentos jurídicos que respaldan el reclamo económico.

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Asimismo, indicó que expresó formalmente su desacuerdo con algunos criterios planteados durante el proceso administrativo, especialmente aquellos vinculados a revisar un presupuesto cuya ejecución ya había sido aceptada y concluida.

La cooperativa defendió el patrimonio de sus asociados Otro de los puntos abordados por COOPSER fue la existencia de una línea de media tensión instalada dentro del predio. Según explicó, esa infraestructura se encuentra energizada y prestando servicio público desde 1984, varias décadas antes del desarrollo del loteo, por lo que entiende que cualquier adecuación derivada del nuevo emprendimiento debe ser afrontada por el desarrollador.

La cooperativa aseguró además que agotó todas las instancias de diálogo antes de profundizar el conflicto. Indicó que remitió cartas documento intimando el pago de la deuda, asistió a todas las instancias administrativas convocadas y mantuvo abierta la posibilidad de alcanzar una solución consensuada.

Finalmente, el Consejo de Administración sostuvo que defender el patrimonio de la cooperativa constituye una obligación legal, estatutaria y ética. En ese sentido, afirmó que aceptar una obra ejecutada, recibida y utilizada sin el pago total implicaría trasladar el perjuicio económico a miles de asociados.