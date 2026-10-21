> San Pedro consiguió sus primeras tres medallas en acuatlón en los Juegos Bonaerenses 2026

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Micaela Viladomat obtuvo la medalla de plata en Sub-18, mientras que Clara Gómez di Giorgio y Jeremías Aguilar ganaron bronce en la final provincial.

La delegación de San Pedro consiguió sus primeras tres medallas en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026, gracias a las actuaciones de sus representantes en acuatlón. Micaela Viladomat se quedó con la presea de plata en la categoría Sub-18, mientras que Clara Gómez di Giorgio y Jeremías Aguilar sumaron dos medallas de bronce.

San Pedro abrió el medallero en los Juegos Bonaerenses 2026 La disciplina de acuatlón fue la encargada de darle las primeras alegrías a la delegación sampedrina en la instancia decisiva de la competencia provincial. Con tres deportistas en el podio, San Pedro comenzó a sumar reconocimientos en una de las principales citas del deporte bonaerense.

Los resultados se registraron durante las jornadas iniciales de la fase final, en la que participan representantes de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires en diversas disciplinas deportivas.

Micaela Viladomat ganó la medalla de plata en Sub-18 Uno de los resultados destacados para San Pedro fue el de Micaela Viladomat, quien alcanzó el segundo puesto en la categoría Sub-18 y obtuvo la medalla de plata.

Su actuación permitió que la delegación local estrenara su participación en el medallero con una presea plateada, en una disciplina que combina exigencia física y resistencia.

Clara Gómez di Giorgio y Jeremías Aguilar sumaron dos bronces Las otras dos medallas para San Pedro llegaron de la mano de Clara Gómez di Giorgio, quien consiguió el bronce en la categoría Sub-14, y Jeremías Aguilar, que obtuvo la misma distinción en Sub-16.

De esta manera, el acuatlón aportó las primeras tres preseas para la delegación sampedrina en los Juegos Bonaerenses 2026. Los resultados representan un comienzo positivo para los deportistas locales en la etapa final del certamen, que reúne a jóvenes atletas de toda la provincia.